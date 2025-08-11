Двое детей погибли в ДТП трех автомобилей под Апастовом

Трагическое столкновение произошло вечером 10 августа на трассе Казань-Ульяновск в Апастовском районе. По предварительным данным ГАИ, 42-летний водитель Hyundai Solaris при попытке обгона по обочине потерял управление, вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Honda Civic. От сильного удара иномарку отбросило на двигавшийся сзади ВАЗ-2110.

В результате аварии два ребенка 11 и 12 лет, находившиеся в Honda, погибли на месте. Водитель и пассажир иномарки, а также виновник ДТП получили травмы различной степени тяжести.

На место происшествия незамедлительно выехал заместитель прокурора Апастовского района Ильдар Хайбуллин. Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту трагедии.