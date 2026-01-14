Егор Тарнавский рассказал как бороться за кадры с нефтяными компаниями и проводить кибертурнир в селе

Глава Новошешминского района Егор Тарнавский, восемь месяцев назад сменивший министерский кабинет на руководство небольшой территорией, столкнулся с уникальным вызовом: его район экономически мощнее многих крупных соседей, но это благополучие стало главной головной болью. Средняя зарплата здесь перевалила за 95 тысяч, а бюджетная сфера задыхается от нехватки специалистов. В интервью «КВ» он рассказал, как собирается переломить ситуацию, сделав ставку на молодежь, цифровые технологии и строительство ледовой арены с экстрим-парком.

Глава Новошешминского района Егор Тарнавский

Парадокс изобилия

- Егор Александрович, вы пришли в район со стороны. Что стало самым большим открытием за эти восемь месяцев?

- Откровенно говоря, я был поражен экономической мощью территории. 81% экономики - промышленность, в основном за счет семи нефтяных компаний. Валовой продукт - около 37 миллиардов рублей! Для района с населением в 12,5 тысячи человек цифры колоссальные. Мы обгоняем многие крупные районы. Но и парадокс в этом же: конечный продукт, увы, не создается здесь, только добыча сырья. И есть серьезный социальный эффект - средняя зарплата по району за 95 тысяч. Звучит здорово, но это создает уникальную кадровую ситуацию.

- В чем заключается уникальность?

- В острой конкуренции за людей. Нефтяные компании предлагают вахту и высокий доход. А нам нужно привлекать кадры в бюджетную сферу: администрацию, школы, культуру, ФАПы. У меня из 15 глав сельских поселений - семь женщин. В других районах это чаще мужской контингент. Это показывает, насколько тяжело удержать мужчин-специалистов на земле, когда рядом есть такой магнит, как «нефтянка». Приходится работать втройне. Хотя за восемь месяцев нам практически удалось закрыть вакансии в администрации и серьезно омолодить команду.

- Что может перевесить высокие зарплаты нефтяников?

- Я для себя выстроил пирамиду потребностей для тех, кого мы хотим вернуть или привлечь. База - это зарплата и жилье. По зарплате в бюджетной сфере есть республиканские и районные механизмы поддержки. А вот с жильем была катастрофа. Последние лет 10 - 15 в райцентре практически не строили многоквартирные дома. При этом аренда взлетела до 20 - 30 тысяч за двушку! Во многом из-за строителей высокоскоростной дороги до Альметьевска, которые платили такие деньги. Сейчас дорога построена, а цены остались высокими.

- Удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки?

- Да, и это наша большая победа. Во-первых, с помощью властей республики в этом году мы начинаем строительство 24-квартирного дома для социального найма. Стоимость - около 100 рублей за «квадрат» в месяц. То есть новая двухкомнатная квартира обойдется бюджетнику чуть больше 5 тысяч плюс «коммуналка». Во-вторых, компания «Татнефть» передала муниципалитету пять отличных индивидуальных домов площадью 101 кв. м. Мы тоже будем предоставлять их бюджетникам, в первую очередь семейным.

- А что для тех, кто уже живет в районе, но сталкивается с бытовыми трудностями?

- Вы попали в точку! Районный центр растянут на 5,5 км, живет у нас 5,5 тысячи человек. И я на собственном опыте столкнулся с проблемой: дети утром могут доехать до школы на школьном автобусе, а вот на секции днем - уже проблема, если родители не могут отвезти. Спортивных объектов у нас много, но они в разных концах.

Поэтому мы сейчас вплотную прорабатываем запуск внутрирайонного маршрута общественного транспорта. Чтобы автобус ходил по расписанию, раз в 30 минут. Это, наверное, пилотный проект для таких небольших поселений. Думаю, хватит двух автобусов. Да, это социальная и затратная история, тарифы ее не покроют. Но у нас есть на это возможности, и для людей - это серьезное повышение качества жизни.

- Район находится на перекрестке важных дорог. Как это влияет на жизнь?

- Логистика - наше скрытое преимущество! До Казани 190 км, до Альметьевска уже рукой подать по новой дороге, до Набережных Челнов и Нижнекамска тоже удобно. Это плюс для бизнеса, туризма и жителей. Междугороднее сообщение у нас налажено, несколько автобусов в день ходят. Это то, что люди ценят и чем мы обязаны пользоваться, развивая район.

От роботов до экстрима

- Вы объявили 2026 год Годом всестороннего развития детей и молодежи. Уже есть конкретный план?

- Мы взяли за основу принцип человекоцентричности. Все, что делаем для молодежи, - это игра вдолгую. Отремонтировал школу - результат увидишь через 15 лет, когда выпускник вернется врачом или инженером. Но задача именно такая: формировать правильное отношение к малой родине, воспитывать патриотизм через дела. План формируем, но многое уже работает.

Вот, например, цифровизация. В этом году наши ребята впервые поехали на форум Kazan Digital Week, на битву роботов. Сейчас огромный интерес! Работаем с IT-парком, чтобы в следующем году показать еще более достойный результат. А перед Новым годом проводим уже второй кибертурнир. Если в августе было семь команд, в том числе из Казани и Бугульмы, то сейчас 12, и это максимум, сколько можем принять! Для кого-то это просто игра, а для нас - шаг в цифровое будущее и способ увлечь ребят.

- А как с классическим образованием? В районе нет своего колледжа, после 9-го класса многие уезжают.

- Это больной вопрос. Поэтому мы плотно работаем с вузами. Заключили соглашение с КГЭУ. Теперь ребята 10 - 11-х классов могут углубленно изучать предметы на нашей базе и на базе вуза. Педагоги оттуда приезжают, наши ученики ездят на практику. И за двухгодичное обучение они получат дополнительные 10 баллов при поступлении. Это серьезная мотивация остаться в районе до 11-го класса. Аналогично с КАИ - каждую неделю 15 - 20 наших школьников ездят в Казань изучать беспилотники и авиамоделирование. Глаза у них горят!

Плюс в минувшем году открыли новые профильные классы: педагогический, агротехнологический, энергетический. Это не просто название, а современное оборудование и партнерство с министерствами и компаниями.

- Вы говорили про спорт...

- Здесь системный подход. Мы запустили планомерный подвоз детей из сел в районный центр на кружки и секции. Потому что инфраструктура-то есть - и бассейн, и манеж, и детская школа искусств, но не у всех родителей есть возможность возить. Теперь по графику: в четверг - дети из одного поселения, в пятницу - из другого.

Поддержала нас и федерация корэш. В двух селах открыли секции национальной борьбы, поставили ковры, нашли тренеров. И конечно, грандиозная новость - в этом году мы начинаем строительство крытой ледовой арены! Это проект более чем на 600 млн рублей, и мы вошли в тройку районов, где его реализуют в первую очередь. Это будет не просто коробка, а часть большого спортивного кластера.

- Про кластер - это что-то новое. Расскажете?

- Ледовая арена будет строиться в новом микрорайоне Западный, там же, где и арендный дом для бюджетников. И мы хотим создать вокруг не просто пустырь, а современный экстрим-парк. Полтора гектара, где будут рампы для скейтеров и ВМХ-еров, «бассейны» для трюков, прогулочные зоны в сосновой посадке. Проектирование уже поддержала «Татнефть» в рамках гранта. Мы хотим, чтобы это было место притяжения не только для хоккеистов и фигуристов, но и для поклонников уличных видов спорта. Чтобы молодежи было где выплеснуть энергию и проявить себя.

- А как историческое наследие? Вы упоминали крепость 1610 года...

- Это наша гордость и огромный туристический потенциал! В 2025 году мы выиграли грант на уникальную муниципальную практику - сохранение традиций. Получили 5 млн рублей на начало воссоздания той самой оборонительной крепости. На самой высокой точке района, где сохранились валы, появятся деревянные смотровые башни, ворота, подворье. Мы не сможем все сделать сразу, но начнем. Планируем проводить там фестивали, развивать событийный туризм.

Не забываем и о духовном наследии. В феврале надеемся завершить строительство новой центральной мечети, возведение которой инициативная группа мусульман начала еще до меня. В районе 12 мечетей и семь храмов, три из которых очень старые и нуждаются в спасении. Начнем с самого насущного - восстановления крыш, чтобы остановить разрушение.

Личный опыт

- Вы сами переехали с семьей из Казани. Дети как восприняли переезд?

- Честно? Они сами спрашивали: «Папа, когда мы уже переедем?» (Смеется.) Привез их на 9 Мая, а к 1 сентября они уже пошли в новошешминскую гимназию. Отношение к учебе у них поменялось! Здесь учителя другие - более вовлеченные, требовательные. «Не сдал домашку - остаешься на седьмой урок, но сдашь». Мои мальчишки учатся средне, но они погружены в процесс! И спортом загорелись - оба теперь в футбольной секции, тренировки каждый день. Старший еще айкидо не бросил - занимается онлайн с казанским тренером. Для них это большое приключение и новые возможности.

- Вам нравится здесь работать? Чувствуется разница между министерским кабинетом и руководством районом?

- Колоссальная разница и колоссальное удовлетворение! В министерстве была стабильность, ты знаешь, что будет завтра. Здесь - фронт работ на 360 градусов каждый день. Но это возможность реально что-то изменить, увидеть результат своих решений. Самое главное - работать добросовестно и хоть чуточку сделать жизнь людей лучше. Это не высокопарные слова, а внутреннее состояние.

И жители здесь удивительные - открытые, прямые. У меня есть практика: раз в две недели я провожу прямую линию в соцсетях, отвечаю на все вопросы, которые накопились. Мне спокойно пишут в «личку», и я стараюсь всем отвечать. А если вопрос сложный, могу и приехать лично, чтобы поговорить на месте. Это намного эффективнее, чем отсиживаться в кабинете. Когда люди видят, что ты не просто чиновник, а часть их команды, диалог становится совсем другим. В этом, наверное, и есть главный секрет развития любого, даже самого небольшого, района.

