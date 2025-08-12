Минниханов высоко оценил темпы уборочной кампании в Тетюшском районе

В ходе рабочей поездки в Тетюшский район Раис Татарстана Рустам Минниханов лично проверил ход сельскохозяйственных работ и пообщался с местными аграриями. На полях у села Бакрчи глава республики встретился с механизаторами, руководителями хозяйств и главами сельских поселений, где вручил награды наиболее отличившимся комбайнерам.

По данным районной администрации, на текущий момент убрано 18,6 тысяч гектаров зерновых, что составляет 44% от плана. Средняя урожайность достигла 58 центнеров с гектара. В полях задействовано 120 комбайнов, ежесуточно дающих по 4,5 тысячи тонн зерна. При сохранении благоприятных погодных условий завершить жатву планируется до конца августа.

Параллельно сельхозпредприятия приступили к севу озимых культур, полностью обеспеченных семенным материалом и горюче-смазочными материалами. В ближайшее время аграриям предстоит убрать 8,7 тысяч гектаров сахарной свеклы с прогнозируемым урожаем свыше 500 тысяч тонн.

Особое внимание было уделено развитию животноводства – в районе содержится 11,4 тысячи голов КРС, включая 3,8 тысячи дойных коров, позволивших произвести за полугодие 13,3 тысячи тонн молока.

«Тетюшский район демонстрирует образцы эффективной организации труда и слаженной работы. Ваши достижения в уборке урожая и развитии всего агропромышленного комплекса заслуживают высокой оценки», – отметил Минниханов, пожелав аграриям успешного завершения полевых работ.

В завершение визита глава республики ознакомился с выставкой продукции местных сельхозпроизводителей, подчеркнув важность развития перерабатывающих производств в районе.