Экологический мониторинг в Нижнекамске не выявил превышений вредных веществ

news_top_970_100
Республика
31 марта 2026  18:07

Специалисты минэкологии Республики Татарстан подвели итоги усиленного контроля за состоянием атмосферного воздуха после происшествия на промышленной площадке «Нижнекамскнефтехима». По данным ведомства, ни одна из проб не показала превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Наблюдение велось сразу по нескольким направлениям. Стационарные посты экологического мониторинга расположены на проспекте Вахитова, а также в деревне Ахтуба. Параллельно задействованы две передвижные лаборатории, которые осуществляют забор проб. Отбором образцов занимались аккредитованные структуры — как специалисты минэкологии, так и представители самого нефтехимического комплекса. Результаты, полученные на проспекте Вахитова, подтвердили отсутствие каких-либо превышений.

В министерстве также отметили, что автоматические станции контроля, установленные в Нижнекамском районе (пять объектов) и Набережных Челнах (два объекта), не зафиксировали отклонений от нормы. Мониторинг продолжается: передвижная лаборатория проводит анализ проб по 14 ключевым показателям.

Ситуация с водоснабжением также остается стабильной. Как сообщила пресс-секретарь администрации Нижнекамского района Яна Комарова, директор станции очистки воды Александр Гнеденков проинформировал о штатной работе объекта. Питьевая вода подается в город и на промышленные предприятия в обычном режиме и полностью соответствует требованиям санитарных норм и правил.

news_right_column_240_400
Новости
Для близких пострадавших на «Нижнекамскнефтехиме» организована круглосуточная линия связи
В Казани объявлены подробности проведения «Тотального диктанта»
Сладости без вреда: чем заменить конфеты?
СК инициировал уголовное разбирательство по факту ЧП на «Нижнекамскнефтехиме»
В результате ЧП на «Нижнекамскнефтехиме» погиб один человек еще 50 пострадали
На промышленной площадке «Нижнекамскнефтехима» произошло возгорание
В Татарстане с 1 апреля вводится весенний запрет на движение тяжеловесов