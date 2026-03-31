Экологический мониторинг в Нижнекамске не выявил превышений вредных веществ

Специалисты минэкологии Республики Татарстан подвели итоги усиленного контроля за состоянием атмосферного воздуха после происшествия на промышленной площадке «Нижнекамскнефтехима». По данным ведомства, ни одна из проб не показала превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Наблюдение велось сразу по нескольким направлениям. Стационарные посты экологического мониторинга расположены на проспекте Вахитова, а также в деревне Ахтуба. Параллельно задействованы две передвижные лаборатории, которые осуществляют забор проб. Отбором образцов занимались аккредитованные структуры — как специалисты минэкологии, так и представители самого нефтехимического комплекса. Результаты, полученные на проспекте Вахитова, подтвердили отсутствие каких-либо превышений.

В министерстве также отметили, что автоматические станции контроля, установленные в Нижнекамском районе (пять объектов) и Набережных Челнах (два объекта), не зафиксировали отклонений от нормы. Мониторинг продолжается: передвижная лаборатория проводит анализ проб по 14 ключевым показателям.

Ситуация с водоснабжением также остается стабильной. Как сообщила пресс-секретарь администрации Нижнекамского района Яна Комарова, директор станции очистки воды Александр Гнеденков проинформировал о штатной работе объекта. Питьевая вода подается в город и на промышленные предприятия в обычном режиме и полностью соответствует требованиям санитарных норм и правил.