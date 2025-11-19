На площадке Экспертного клуза представители Татарстана прокомментировали кризис доверия к демократической системе, наблюдающийся в западных странах.

Заведующий кафедрой КФУ Андрей Большаков сослался на исследование компании Ipsos, согласно которому 61% американцев не доверяют своей политической системе. В Великобритании и Хорватии лишь по 23% граждан доверяют правительству. По мнению политолога, западный мир может столкнуться с крахом политического порядка в течение одного-двух десятилетий.

Член Общественной палаты РФ Ольга Павлова видит причину нестабильности в структурных проблемах Запада: "Рост социального неравенства, утрата политической легитимности и падение эффективности институтов". Она отметила, что западные элиты вместо решения внутренних проблем часто объясняют их "внешними факторами", используя Россию в качестве универсального объяснения неудач.

Первый проректор Казанского инновационного университета Игорь Бикеев добавил, что западные страны "теряют собственную идентичность" и авторитет на международной арене, пытаясь решать внутренние проблемы за счет других стран.

Эксперты сошлись во мнении, что России в этой ситуации следует укреплять собственные институты, развивать международное сотрудничество в сферах науки и культуры, а также повышать устойчивость информационного пространства.