Эксперты из Татарстана оценили новый курс «Основы российской государственности» для студентов

23 октября 2025  09:41
Владислав Косолапкин

Представители Татарстана на площадке Экспертного клуба обсудили первые результаты курса «Основы российской государственности», который был запущен в 2023 году и с 2025-го вошел в национальный проект «Молодежь и дети». Этот предмет помогает студентам понять историю России как единое целое и разобраться в принципах устройства страны.

Кандидат политических наук Зоя Силаева отметила, что патриотизм – это не просто лозунг, а действие. «Знать свою страну, понимать ее устройство и историю – значит иметь возможность осознанно строить свое будущее и будущее России», – уверена она. По словам эксперта, в Татарстане уже накоплен успешный опыт работы с молодежью через мультимедийные экспедиции, студенческие проекты и открытый диалог.

Член Общественной палаты РФ Ольга Павлова назвала курс стратегическим шагом для национальной безопасности. Она считает, что он формирует у студентов «интеллектуальный щит» – понимание не только исторических фактов, но и ценностных ориентиров. При этом Павлова предложила усилить практическую часть: внедрять больше проектов, дискуссионных клубов и социальных инициатив, чтобы студенты могли применять знания в реальных делах.

Политолог Андрей Большаков поддержал идею курса, отметив, что после «30 лет идеологического вакуума» пришло время формировать российскую гражданскую идентичность. Однако он считает, что двух лет обучения недостаточно для глубоких результатов, и предложил распространить курс на колледжи и техникумы, а также пересмотреть содержание других гуманитарных дисциплин.

Первый проректор Казанского инновационного университета Игорь Бикеев заметил, что за последние годы студенты стали «вдумчивее и патриотичнее», и в этом есть заслуга нового курса. Он подчеркнул, что в Татарстане, где живут люди разных национальностей и религий, особенно важно укреплять гражданское единство, и двойная идентичность – «россиянин» и «татарстанец» – не противоречит, а дополняет друг друга.

Эксперты сошлись во мнении, что курс «Основы российской государственности» – это важный шаг, но для максимального эффекта нужны дальнейшие усилия, включая практические проекты и обновление других учебных программ.

