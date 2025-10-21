Эксперты Татарстана обсудили, как строить будущее России

В Татарстане на площадке «Экспертного клуба» состоялось важное обсуждение о том, как формировать образ будущего России. Специалисты разных областей собрались, чтобы поговорить о социальной архитектуре — системе, которая связывает сегодняшние решения с тем, какой станет наша страна через десятилетия.

Ольга Павлова, член Общественной палаты РФ от Татарстана, отметила: «Ключевое слово здесь – поиск. Это не повторение привычных рецептов, а постоянное переосмысление того, какой мы хотим видеть Россию через 10, 30, 50 лет». Она подчеркнула, что создание Института социальной архитектуры показывает переход от решения сиюминутных проблем к стратегическому планированию.

Экономист Мунир Гафиятуллин объяснил, что социальная архитектура реализуется через конкретные проекты: «Платформы "Россия – страна возможностей", "Движение Первых", Общество "Знание" создают условия для самореализации молодежи». По его словам, новый институт будет готовить специалистов, способных моделировать социальные процессы и создавать долгосрочные программы развития.

Проректор КИУ, профессор Игорь Бикеев обратил внимание на важность сотрудничества: «Социальная архитектура предполагает сотворчество органов власти, гражданского общества и бизнеса». Он также отметил, что все планы развития страны должны основываться на традиционных российских ценностях, которые служат основой для объединения общества.

Эксперты сошлись во мнении, что образ будущего создается людьми, которые берут на себя ответственность не только за настоящее, но и за то, какой станет Россия в перспективе.