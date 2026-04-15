Эксперты Татарстана обсудили пути достижения технологического лидерства России

news_top_970_100
Республика
15 апреля 2026  11:56

На площадке Экспертного клуба эксперты РТ обсудили задачи, поставленные президентом по созданию собственных разработок и производству на отечественных платформах. Отмечалось, что импортозамещения и обратного инжиниринга для лидерства недостаточно.

По словам депутата Госдумы Айдара Метшина, страна делает ставку на нацпроекты технологического лидерства и развитие ИИ. Татарстан, входящий в число лидеров по технологическому развитию, реализует собственные прорывные проекты, включая электромобиль «Атом». Кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин подчеркнул, что успех требует концентрации на приоритетных направлениях: атомной энергетике, гиперзвуке, квантовых технологиях, ИИ и микроэлектронике.

В республике действует уникальная программа «Прорывные ИТ-проекты» с ежегодным финансированием 1 млрд рублей. ИИ внедряется в медицину, строительство, сельское хозяйство и городское управление. Подготовка кадров включает проект «Алгарыш – ИИ», позволяющий лучшим выпускникам учиться за рубежом с обязательством вернуться. Эксперты сошлись во мнении, что технологическое лидерство требует связки образования, науки и производства, а также скорости внедрения разработок. Речь идет о системной ежедневной работе — от школ до крупных индустриальных проектов.

news_right_column_240_400
Новости
