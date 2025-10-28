Эксперты Татарстана предложили трансформировать программу маткапитала

На площадке Экспертного клуба представители Татарстана высказали предложения по совершенствованию демографической политики России. По мнению экспертов, программа материнского капитала нуждается в серьезном обновлении, поскольку ее расширение на первые семьи не дало ожидаемого роста рождаемости вторых детей.

Как отметил экономист Мунир Гафиятуллин, необходимы более целенаправленные стимулы и усиление нефинансовых мер поддержки. «Эффективная демографическая политика должна сочетать выплаты с помощью в улучшении жилищных условий, развитием инфраструктуры и укреплением института семьи», — пояснил он.

Член Общественной палаты РФ Ольга Павлова подчеркнула, что демографическая политика должна быть адресной и учитывать региональные особенности. «Молодые семьи в селе сталкиваются с иными проблемами, чем жители городов: доступность медицины, рабочих мест, детских садов», — отметила она.

Депутат Госдумы Татьяна Ларионова выделила Татарстан как пилотный регион в реализации семейной политики, где предоставляются уникальные меры поддержки, включая выплаты матерям-студенткам и пункты проката детских вещей.

Эксперты сошлись во мнении, что эффективная демографическая политика требует комплексного подхода, сочетающего финансовую поддержку с созданием благоприятной среды для семей и укреплением семейных ценностей в обществе.