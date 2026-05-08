Экспорт халяльной продукции из Татарстана превысил 16,5 млн долларов за четыре месяца

С января по апрель 2026 года из республики за рубеж поставлено сертифицированной халяльной продукции на сумму более 16,5 млн долларов. Основу экспорта составили молочные, мясные и кондитерские изделия, сообщили в Минсельхозпроде Татарстана.

Плановый показатель на текущий год — свыше 50 млн долларов. В регионе уже сложился устойчивый сектор производителей халяля. Выпускаются мясо, молочка, кондитерка, полуфабрикаты, хлебобулочные изделия, напитки и другая продукция.

Ключевые импортеры — страны СНГ, Монголия, Бразилия, Ирак, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ. Также поставки востребованы в государствах Юго-Восточной Азии и Северной Африки.

По итогам прошлого года в Татарстане произвели 354,4 тыс. тонн халяльной продукции на 149,1 млрд рублей. Экспорт достиг 45 млн долларов, что на 3,2% больше, чем в 2024-м. Наращивание поставок соответствует задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».