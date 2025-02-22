Электронная справка об инвалидности станет доступна на портале госуслуг с 2026 года

С 1 марта 2026 года граждане России смогут получать справку об установлении инвалидности в электронном виде через портал госуслуг. Соответствующие изменения утверждены постановлением правительства РФ от 3 февраля 2025 года №91. При этом сохраняется возможность получения документа в бумажном виде по желанию гражданина.
Основные изменения
1. Электронная справка об инвалидности
- Справка будет доступна на портале госуслуг в виде электронного документа.
- По желанию гражданин сможет получить бумажную версию справки.
- Электронный документ будет содержать всю необходимую информацию, которая ранее указывалась в бумажной справке.
2. Упрощение процедур
- Механизмы установления инвалидности и получения средств реабилитации продолжают совершенствоваться.
- Цель изменений — сделать процесс получения мер поддержки для людей с инвалидностью максимально простым и удобным.
3. Синхронизация с законодательством
- Постановление уточняет процессы межведомственного электронного взаимодействия.
- Граждане будут получать уведомления об этапах проведения медико-социальной экспертизы через портал госуслуг.
Комментарии экспертов
Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко отметил:
- «Механизмы по установлению инвалидности, получению средств реабилитации регулярно совершенствуются. Важно максимально упростить все этапы получения мер поддержки для людей с инвалидностью, сделать эти процессы простыми и удобными. В этой связи с 1 марта 2026 года справка об установлении инвалидности станет электронной и будет доступна гражданам на портале госуслуг. При этом по желанию гражданина сохраняется возможность получить подтверждающие данные об установлении инвалидности в бумажном виде».
Текущая ситуация
В настоящее время большая часть медико-социальных экспертиз проводится в заочном режиме на основании документов, предоставленных медицинскими учреждениями. После установления инвалидности гражданин получает бумажную справку лично или по почте.
Преимущества нововведений
- Удобство: граждане смогут получать справку онлайн, не посещая учреждения.
- Скорость: электронный документ будет доступен сразу после оформления.
- Экономия ресурсов: сокращение использования бумаги и упрощение документооборота.
Введение электронной справки об инвалидности — это важный шаг в цифровизации социальных услуг. Нововведение упростит жизнь людям с инвалидностью, сделав процесс получения документов более удобным и быстрым.