Электронная справка об инвалидности станет доступна на портале госуслуг с 2026 года

С 1 марта 2026 года граждане России смогут получать справку об установлении инвалидности в электронном виде через портал госуслуг. Соответствующие изменения утверждены постановлением правительства РФ от 3 февраля 2025 года №91. При этом сохраняется возможность получения документа в бумажном виде по желанию гражданина.

Основные изменения

1. Электронная справка об инвалидности

- Справка будет доступна на портале госуслуг в виде электронного документа.

- По желанию гражданин сможет получить бумажную версию справки.

- Электронный документ будет содержать всю необходимую информацию, которая ранее указывалась в бумажной справке.

2. Упрощение процедур

- Механизмы установления инвалидности и получения средств реабилитации продолжают совершенствоваться.

- Цель изменений — сделать процесс получения мер поддержки для людей с инвалидностью максимально простым и удобным.

3. Синхронизация с законодательством

- Постановление уточняет процессы межведомственного электронного взаимодействия.

- Граждане будут получать уведомления об этапах проведения медико-социальной экспертизы через портал госуслуг.

Комментарии экспертов

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко отметил:

- «Механизмы по установлению инвалидности, получению средств реабилитации регулярно совершенствуются. Важно максимально упростить все этапы получения мер поддержки для людей с инвалидностью, сделать эти процессы простыми и удобными. В этой связи с 1 марта 2026 года справка об установлении инвалидности станет электронной и будет доступна гражданам на портале госуслуг. При этом по желанию гражданина сохраняется возможность получить подтверждающие данные об установлении инвалидности в бумажном виде».

Текущая ситуация

В настоящее время большая часть медико-социальных экспертиз проводится в заочном режиме на основании документов, предоставленных медицинскими учреждениями. После установления инвалидности гражданин получает бумажную справку лично или по почте.

Преимущества нововведений

- Удобство: граждане смогут получать справку онлайн, не посещая учреждения.

- Скорость: электронный документ будет доступен сразу после оформления.

- Экономия ресурсов: сокращение использования бумаги и упрощение документооборота.

Введение электронной справки об инвалидности — это важный шаг в цифровизации социальных услуг. Нововведение упростит жизнь людям с инвалидностью, сделав процесс получения документов более удобным и быстрым.