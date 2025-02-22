Электронная справка об инвалидности станет доступна на портале госуслуг с 2026 года

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Полезное
22 февраля 2025  09:30
Автор:
Ольга ИВАНЫЧЕВА

С 1 марта 2026 года граждане России смогут получать справку об установлении инвалидности в электронном виде через портал госуслуг. Соответствующие изменения утверждены постановлением правительства РФ от 3 февраля 2025 года №91. При этом сохраняется возможность получения документа в бумажном виде по желанию гражданина.  

Основные изменения  

1. Электронная справка об инвалидности  
   - Справка будет доступна на портале госуслуг в виде электронного документа.  
   - По желанию гражданин сможет получить бумажную версию справки.  
   - Электронный документ будет содержать всю необходимую информацию, которая ранее указывалась в бумажной справке.  

2. Упрощение процедур  
   - Механизмы установления инвалидности и получения средств реабилитации продолжают совершенствоваться.  
   - Цель изменений — сделать процесс получения мер поддержки для людей с инвалидностью максимально простым и удобным.  

3. Синхронизация с законодательством  
   - Постановление уточняет процессы межведомственного электронного взаимодействия.  
   - Граждане будут получать уведомления об этапах проведения медико-социальной экспертизы через портал госуслуг.  

Комментарии экспертов  

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко отметил:  
- «Механизмы по установлению инвалидности, получению средств реабилитации регулярно совершенствуются. Важно максимально упростить все этапы получения мер поддержки для людей с инвалидностью, сделать эти процессы простыми и удобными. В этой связи с 1 марта 2026 года справка об установлении инвалидности станет электронной и будет доступна гражданам на портале госуслуг. При этом по желанию гражданина сохраняется возможность получить подтверждающие данные об установлении инвалидности в бумажном виде».  

Текущая ситуация  

В настоящее время большая часть медико-социальных экспертиз проводится в заочном режиме на основании документов, предоставленных медицинскими учреждениями. После установления инвалидности гражданин получает бумажную справку лично или по почте.  

Преимущества нововведений  

- Удобство: граждане смогут получать справку онлайн, не посещая учреждения.  
- Скорость: электронный документ будет доступен сразу после оформления.  
- Экономия ресурсов: сокращение использования бумаги и упрощение документооборота.  

Введение электронной справки об инвалидности — это важный шаг в цифровизации социальных услуг. Нововведение упростит жизнь людям с инвалидностью, сделав процесс получения документов более удобным и быстрым.  

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