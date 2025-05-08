Электропотребление в РТ в апреле выросло на 8,3%

В апреле 2025 года энергосистема Татарстана зафиксировала рекордный рост потребления электроэнергии — 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем электропотребления превысил 2,92 млрд кВт·ч, сообщил директор Регионального диспетчерского управления Татарстана Андрей Большаков, в интервью «Татар-информу».
Промышленность — главный драйвер роста
Несмотря на то, что средняя температура апреля (+9,3°C) оказалась на 1,6°C ниже, чем в 2024 году, основной прирост потребления обеспечили промышленные предприятия. Наибольший рост зафиксирован в:
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автомобилестроении,
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нефтепереработке и нефтедобыче,
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производстве электрооборудования,
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собственных нуждах ТЭС.
При этом снизили энергопотребление предприятия нефтетранспорта и шинного производства.
Выработка и переток электроэнергии
Объем генерации электроэнергии в республике за апрель увеличился лишь на 0,5%, достигнув 2,31 млрд кВт·ч. Наибольший рост производства отмечен на:
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Набережночелнинской ТЭЦ,
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Заинской ГРЭС,
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Нижнекамской ГЭС,
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Лемаевской ПГУ (Нижнекамскнефтехим).
При этом переток электроэнергии в Татарстан вырос на 54,1% (до 608,6 млн кВт·ч) из-за снижения выработки на местных ТЭС.
Итоги января–апреля 2025 года
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Потребление электроэнергии выросло на 4,6% (с учетом високосного дня — на 5,5%).
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Выработка сократилась на 1,1%.
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Переток увеличился на 71%, превысив 1,63 млрд кВт·ч.
Андрей Большаков пояснил, что рост перетока связан с снижением генерации на ТЭС при одновременном увеличении спроса на электроэнергию.