Электропотребление в РТ в апреле выросло на 8,3%

news_top_970_100
Республика
8 мая 2025  09:23

В апреле 2025 года энергосистема Татарстана зафиксировала рекордный рост потребления электроэнергии — 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем электропотребления превысил 2,92 млрд кВт·ч, сообщил директор Регионального диспетчерского управления Татарстана Андрей Большаков, в интервью «Татар-информу».

Промышленность — главный драйвер роста

Несмотря на то, что средняя температура апреля (+9,3°C) оказалась на 1,6°C ниже, чем в 2024 году, основной прирост потребления обеспечили промышленные предприятия. Наибольший рост зафиксирован в:

  • автомобилестроении,

  • нефтепереработке и нефтедобыче,

  • производстве электрооборудования,

  • собственных нуждах ТЭС.

При этом снизили энергопотребление предприятия нефтетранспорта и шинного производства.

Выработка и переток электроэнергии

Объем генерации электроэнергии в республике за апрель увеличился лишь на 0,5%, достигнув 2,31 млрд кВт·ч. Наибольший рост производства отмечен на:

  • Набережночелнинской ТЭЦ,

  • Заинской ГРЭС,

  • Нижнекамской ГЭС,

  • Лемаевской ПГУ (Нижнекамскнефтехим).

При этом переток электроэнергии в Татарстан вырос на 54,1% (до 608,6 млн кВт·ч) из-за снижения выработки на местных ТЭС.

Итоги января–апреля 2025 года

  • Потребление электроэнергии выросло на 4,6% (с учетом високосного дня — на 5,5%).

  • Выработка сократилась на 1,1%.

  • Переток увеличился на 71%, превысив 1,63 млрд кВт·ч.

Андрей Большаков пояснил, что рост перетока связан с снижением генерации на ТЭС при одновременном увеличении спроса на электроэнергию.

news_right_column_240_400
Новости
Маркировка «Честный знак» для пива: что ждет производителей Татарстана
Медучреждения Татарстана усилили работу на майские праздники
В Казани состоялось открытие бюста Героя России Дамира Гилемханова
История на тарелке: как изменились привычные нам растения за тысячи лет
Ждать ли сюрпризов от погоды на 8 - 11 мая?
Электропотребление в РТ в апреле выросло на 8,3%
ЦСКА и УНИКС вновь сойдутся в полуфинальной битве Единой лиги ВТБ
Город решает проблему с бездомными животными
Город решает проблему с бездомными животными