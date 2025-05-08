Электропотребление в РТ в апреле выросло на 8,3%

В апреле 2025 года энергосистема Татарстана зафиксировала рекордный рост потребления электроэнергии — 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем электропотребления превысил 2,92 млрд кВт·ч, сообщил директор Регионального диспетчерского управления Татарстана Андрей Большаков, в интервью «Татар-информу».

Промышленность — главный драйвер роста

Несмотря на то, что средняя температура апреля (+9,3°C) оказалась на 1,6°C ниже, чем в 2024 году, основной прирост потребления обеспечили промышленные предприятия. Наибольший рост зафиксирован в:

автомобилестроении,

нефтепереработке и нефтедобыче,

производстве электрооборудования,

собственных нуждах ТЭС.

При этом снизили энергопотребление предприятия нефтетранспорта и шинного производства.

Выработка и переток электроэнергии

Объем генерации электроэнергии в республике за апрель увеличился лишь на 0,5%, достигнув 2,31 млрд кВт·ч. Наибольший рост производства отмечен на:

Набережночелнинской ТЭЦ,

Заинской ГРЭС,

Нижнекамской ГЭС,

Лемаевской ПГУ (Нижнекамскнефтехим).

При этом переток электроэнергии в Татарстан вырос на 54,1% (до 608,6 млн кВт·ч) из-за снижения выработки на местных ТЭС.

Итоги января–апреля 2025 года

Потребление электроэнергии выросло на 4,6% (с учетом високосного дня — на 5,5%).

Выработка сократилась на 1,1%.

Переток увеличился на 71%, превысив 1,63 млрд кВт·ч.

Андрей Большаков пояснил, что рост перетока связан с снижением генерации на ТЭС при одновременном увеличении спроса на электроэнергию.