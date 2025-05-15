Эльмира Зарипова: Сегодня работодатели борются за каждого сотрудника

Какие специалисты будут востребованы на рынке труда в ближайшие годы? Как предпенсионерам обрести второе дыхание и начать новую жизнь? Как проводятся социальная реабилитация ветеранов боевых действий - участников СВО - и их адаптация к мирной жизни? Эти и другие актуальные вопросы мы обсуждали с гостьей редакции «Казанских ведомостей» - министром труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмирой Зариповой.

Людей привлекает не только достойная зарплата

- Эльмира Амировна, на региональном этапе всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» татарстанцам было предложено более 15 тысяч вакансий. Пора­зило, что на ярмарке было очень много студентов и даже школьников.

- Да, мы специально пригласили на ярмарку трудоустройства не только работодателей, но и многие учебные заведения. Не так давно побывали в московском центре «Профессии будущего», и они тоже работают по такой схеме: их основной контингент - это мамы старшеклассников. То есть подготовка кадров будущего начинается с работы с родителями школьников, их знакомства с профессиями, которые будут востребованы на рынке труда в ближайшее время, с учебными заведениями. Это очень важная профориентационная работа.

- Какова на данный момент ситуация с безработицей в Татарстане?

- Сегодня в республике на одного безработного приходится порядка 12 вакансий, это примерно 36 тысяч рабочих мест. Работников не хватает, работодатели борются буквально за каждого сотрудника. В настоящее время растут заработные платы на промышленных предприятиях. Но людей привлекают не только достойной зарплатой.

Предприятия стараются расширять пакет социальных гарантий для своих работников: медицинское обслуживание, помощь в решении жилищного вопроса, другие дополнительные меры поддержки сотрудников, их детей и членов семьи. Активно поддерживаются молодые семьи, семьи с детьми, будущие мамы.

- Вы сказали, что на одного безработного приходится 12 вакансий. Какие специалисты самые востребованные?

- Наиболее востребованы клейщики - 1709 вакансий со средней заработной платой 71 тысяча рублей, водители автомобиля - 1692 вакансии со средней заработной платой 40 тысяч рублей, инженеры различных направлений - 1441 вакансия со средней заработной платой 59934 рубля. В топ самых востребованных профессий входят врачи - на данный момент по Татарстану 902 вакансии для медиков различных специализаций со средней заработной платой 64779 рублей. Традиционно большая потребность в педагогах.

И в 50+ не поздно поменять профессию

- Знаю, что многие предпенсионеры готовы переобучиться на новую специальность, чтобы устроиться на более высокооплачиваемую работу.

- В этом году появился отдельный национальный проект «Кадры». В рамках проекта разработаны программы по бесплатному переобучению более 400 профессиям, которые востребованы сегодня на рынке труда. Но вопрос переподготовки кадров актуален не только для людей возраста 50+. Основная категория, кто обращается к нам, - это мамы в декрете, воспитывающие детей до 3 и до 7 лет, и молодежь - ребята, которые уволились с военной службы, и те, кто окончили школу, но не поступили ни в училище, ни в вуз.

- Что необходимо для участия в программе?

- На портале «Работа в России» нужно выбрать профессию из предложенного перечня, подать заявку. После того как придет подтверждение, необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства с пакетом указанных документов. В центре занятости предложат пройти профессиональную ориентацию и заключить трехсторонний договор между гражданином, организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и работодателем о намерениях трудоустройства после обучения. Трудоустройство после прохождения курса обучения - обязательное условие для участия в программе. Если в прошлом году по программе «Кадры» переобучились порядка 4385 татарстанцев, то в этом году планируется обучить более 5 тысяч. То есть если человек хочет найти работу, он ее найдет. Для этого сегодня есть все возможности. Главное - желание и мотивация.

Реабилитация ветеранов боевых действий - многоплановая работа

- Сегодня уделяется особое внимание социальной реабилитации участников СВО и членов их семей. Какая поддержка им необходима в первую очередь?

- В Татарстане действует программа «Забота о своих». Эта комплексная программа направлена на восстановление у ребят, получивших ранения, способностей к бытовой и общественной деятельности. В республике услуги по социальной реабилитации участникам СВО предоставляются в пяти центрах реабилитации инвалидов, центре социальной реабилитации слепых и слабовидящих и в социально-реабилитационных отделениях комплексных центров социального обслуживания населения в Аксубаевском, Балтасинском, Мамадышском, Нижнекамском, Сармановском районах. На базе зеленодольского госпиталя есть отделение для участников СВО, нуждающихся в постоянной посторонней помощи. Также в мае 2025 года на базе центра реабилитации инвалидов «Восхождение» планируется открытие стационара на 40 койко-мест для ветеранов боевых действий - участников СВО. Социальный фонд России тоже разворачивает линейку своих социальных центров реабилитации федерального уровня.

Реабилитация ветеранов боевых действий - многоплановая работа. Трудовая занятость, возвращение к общественной деятельности играют важнейшую роль в их социальной адаптации.

- Какие проблемы возникают у ветеранов СВО с трудоустройством?

- Проблем, как правило, не возникает. Многие участники СВО возвращаются на свое прежнее место работы. По законодательству за ними остается рабочее место. Но мы знаем работодателей, которые не просто сохраняли за сотрудником место, но и продолжали выплачивать ему заработную плату все время, пока он находился в зоне СВО.

Есть работодатели, которые оказывали и оказывают серьезную помощь семьям участников СВО. Участников боевых действий с удовольствием берут на работу, потому что они более ответственно относятся к своему делу, они исполнительны, дисциплинированны, надежны, на них всегда можно положиться.

Социальный контракт - создание стабильного источника дохода для семьи

- В этом году в России стартовал новый национальный проект «Семья». В чем его особенность?

- Этот проект вобрал в себя федеральные проекты «Поддержка семьи», «Многодетная семья», «Охрана материнства и детства», «Старшее поколение», «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Все эти программы направлены на рост рождаемости, увеличение числа многодетных семей и повышение их благосостояния, поддержку пожилых людей.

- Социальный контракт - тоже серьезная мера поддержки малообеспеченных семей?

- Социальный контракт - это договор между государством и гражданином, когда государство помогает преодолеть малообеспеченность, трудную жизненную ситуацию. Эти деньги нельзя просто так взять и потратить на что-то. Социальный контракт дает семье возможность начать собственное дело, например, завести личное подсобное хозяйство, открыть ИП. То есть эти средства даются на долгосрочную перспективу, чтобы в семье появился стабильный источник дохода. Многодетным семьям предоставляется приоритетное право при заключении социального контракта.

Надо сказать, что по решению правительства России с 21 февраля 2025 года при расчете среднедушевого дохода семьи с детьми для заключения социального контракта не учитывается ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка до 17 лет. Снятие этого ограничения позволит большему количеству многодетных семей получить возможность заключить социальный контракт.

«Усыновление» пожилого человека - дело деликатное

- Уже несколько лет в Татарстане реализуется добрый проект «Приемная семья для пожилого человека». Как он развивается?

- «Приемная семья для пожилого человека» - это стационарозамещающая технология, которая реализуется в республике с 1 января 2017 года. Суть ее в том, что гражданин берет на себя обязательства ухаживать за пожилым человеком. Обязательными условиями договора являются совместное проживание пожилого человека с помощником и регистрация по месту жительства помощника. Тем, кто образовал такую приемную семью, предусмотрена ежемесячная выплата в размере от 6 до 10 тысяч рублей - в зависимости от группы инвалидности или ее наличия у пожилого человека.

- Много таких семей в Татарстане?

- Пока в республике создано 32 приемные семьи. Мы не гонимся за цифрами, потому что понимаем, что это очень индивидуальная, деликатная и тонкая психологическая работа. Безусловно, появление в доме пожилого человека со своим устоявшимся укладом, со своим характером, с проблемами со здоровьем - дело непростое, и не всем членам семьи это может понравиться. Поэтому при решении такого вопроса важно понимание и согласие каждого домочадца. Да, это не массовое явление. В основном такие приемные семьи создаются на селе. Там люди хорошо знают друг друга. Например, одинокая бабушка, которую взяли в семью, дружила с родителями своих «усыновителей», и они сами ее знают много лет. То есть это не чужие друг другу люди. Приемные семьи не остаются без поддержки. Специалисты и юристы комплексных центров социального обслуживания регулярно навещают их, чтобы узнать, есть ли какие-нибудь проблемы, отвечают на возникающие вопросы. Для нас важно, чтобы пожилые люди в приемных семьях обрели не просто уход, а были окружены заботой и любовью и чувствовали себя полноправными членами семьи.