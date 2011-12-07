Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Торжественное открытие Savin House

Казани состоялось открытие ЖК Savin House, в честь чего для будущих жителей комплекса устроили настоящий праздник. В программе вечера был фуршет, выступление артистов, зона развлечений для детей, а ярким завершением стал салют.

Savin House - отражение последних мировых тенденций в домостроении. Председатель совета директоров группы компаний «Садовое кольцо» Сергей Колунов отметил, что компания смогла реализовать уникальный для Казани проект. 

Коммерческий директор ГК «Садовое Кольцо» Анатолий Баталин: «В этом проекте мы воплотили лучшие практики. И главной оценкой для нас являются положительные отзывы жильцов. Уверены, что созданные в ЖК условия будут радовать их каждый день многие годы».

 Заинтересованность же казанцев в жилье нового формата подтверждает высокий спрос. Последняя квартира в комплексе бизнес-класса была реализована еще 4 месяца назад. 

Так же Анатолий Баталин анонсировал следующий проект, подробности которого обещал раскрыть уже в этом году.

КВ
Лента новостей