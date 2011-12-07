Торжественное открытие Savin House

Savin House - отражение последних мировых тенденций в домостроении. Председатель совета директоров группы компаний «Садовое кольцо» Сергей Колунов отметил, что компания смогла реализовать уникальный для Казани проект.

Коммерческий директор ГК «Садовое Кольцо» Анатолий Баталин: «В этом проекте мы воплотили лучшие практики. И главной оценкой для нас являются положительные отзывы жильцов. Уверены, что созданные в ЖК условия будут радовать их каждый день многие годы».

Заинтересованность же казанцев в жилье нового формата подтверждает высокий спрос. Последняя квартира в комплексе бизнес-класса была реализована еще 4 месяца назад.

Так же Анатолий Баталин анонсировал следующий проект, подробности которого обещал раскрыть уже в этом году.