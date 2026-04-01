Евразийский экономический форум молодежи в Екатеринбурге соберет рекордное число участников

С 21 по 24 апреля в Екатеринбурге пройдет XVI Евразийский экономический форум молодежи. Организатором выступает Уральский государственный экономический университет при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Вольного экономического общества России, Росмолодежи и администрации Свердловской области. Тема форума этого года: «Евразийская синергия: единство народов России в эпоху глобальных перемен». Ожидается, что он станет самым масштабным за всю историю проведения: организаторы уже зарегистрировали более 24 тысяч участников из 87 регионов России и 117 стран.

Нулевой день: медиафорум, шахматы и Конгресс школьников

Форум начнется 20 апреля с «нулевого дня». Первым событием станет Медиафорум, организованный при поддержке телеканала RT и издательского дома «Комсомольская правда». Руководители средств массовой информации России и Беларуси поделятся опытом, обсудят развитие медиапространства и роль журналистики как инструмента диалога между цивилизациями.

В этот же день состоится сеанс одновременной игры с международным гроссмейстером Рафаэлем Ваганяном. Легендарный шахматист, чемпион Советского Союза, двукратный победитель Всемирных шахматных олимпиад, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы сыграет с молодыми участниками форума. Также в программе «нулевого дня» запланированы открытые лекции ведущих экспертов и торжественное открытие Конгресса школьников.

Открытие и пленарное заседание

Торжественное открытие форума состоится 21 апреля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». В пленарном заседании примут участие представители органов власти, дипломаты — послы и консулы Ирака, Мексики, Аргентины, Уругвая, Колумбии, Чада, Гамбии, Кот-д'Ивуара, Эритреи, Азербайджана, Лаоса, Пакистана и других стран. Вместе с российскими экспертами они обсудят актуальные вопросы мировой экономики и развития молодежного предпринимательства.

В первый день форума также пройдут открытые лекции, круглые столы и конференции с участием более 30 ведущих экспертов. Состоится встреча иностранных дипломатов со студенческой молодежью — «Диалог на равных».

Второй день: дипломатия, ректоры и шахматы

22 апреля в рамках форума пройдет Международный дипломатический форум, который объединит представителей общественных объединений, бизнеса и органов государственной власти. В этот же день состоится Форум ректоров вузов России и иностранных государств. Участие в нем подтвердили более 80 человек — руководители университетов из России, Беларуси, Таджикистана, Китая, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

Второй день запомнится и торжественным открытием турнира по быстрым шахматам «Уральский ферзь».

Параллельно в рамках пяти конгрессов студенты будут защищать свои научные работы.

Третий день: награждение победителей

23 апреля форум завершится награждением победителей научных конкурсов. Всего в этом году в рамках ЕЭФМ пройдет более 40 конкурсов. Церемонии награждения состоятся не только в Екатеринбурге, но и на 12 международных площадках. Среди них — Кыргызский экономический университет имени М. Рыскулбекова, Ошский государственный университет, Харбинский институт нефти, Белорусский государственный экономический университет, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Алматинский технологический университет, Таджикский национальный университет, Ташкентский государственный экономический университет, Университет Шри-Джаяварденепура, а также Западный филиал РАНХиГС, Санкт-Петербургский государственный экономический университет и Северо-Восточный государственный университет.

Масштаб и география

За 15 лет своего существования Евразийский экономический форум молодежи завоевал статус ведущей площадки среди вузов России для обсуждения ключевых вопросов экономики и обмена лучшими мировыми практиками. Предыдущий форум в 2025 году собрал 22 402 участника, 804 эксперта, делегации 209 университетов из 116 стран и 86 регионов России. Тогда почетными гостями стали 22 посла иностранных государств, 48 атташе и советников дипломатических представительств, руководители 64 вузов России, стран СНГ и других государств, а также руководители 68 средств массовой информации. Информационный охват форума превысил 81 миллион просмотров.