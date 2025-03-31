Фаррахов: Здравоохранение Татарстана при Минниханове достигло мирового уровня

Фото: © «Татар-информ»

За годы руководства Рустама Минниханова система здравоохранения Татарстана совершила мощный рывок, достигнув уровня, который вызывает уважение даже за рубежом. Об этом заявил депутат Госдумы Айрат Фаррахов, пишет «Татар-информ».

От отправки пациентов за рубеж – к собственным высокотехнологичным центрам

— В прошлом тяжелобольных из Татарстана еженедельно отправляли в Москву или Европу, — вспоминает Фаррахов. — Сегодня республика не только догнала, но и превзошла многие зарубежные стандарты.

Первым крупным проектом Минниханова стала полная модернизация реанимационных отделений. В Набережных Челнах обновили всё — от оборудования до системы питания. Затем последовала масштабная программа переоснащения медучреждений: новые центры появились в Альметьевске, Заинске, Набережных Челнах, а Республиканская и Детская республиканская больницы были полностью реконструированы.

Современная техника и подготовка кадров

— Если в 2010-х в Татарстане был лишь один томограф и один ангиограф, то сегодня томографы есть в каждой ЦРБ, — подчеркивает депутат. — Врачи республики проходят стажировки в лучших клиниках мира, а их уровень вызывает заслуженное уважение.

Одним из символов прогресса стала новая ГКБ №7 в Казани — теперь это флагман татарстанской медицины.

Испытание пандемией и новые вызовы

По словам Фаррахова, именно мощная медицинская база помогла Татарстану успешно справиться с COVID-19. Сегодня система продолжает развиваться: строятся роддома, расширяется санитарная авиация, внедряются цифровые технологии.