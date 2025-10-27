Фермеры Татарстана продали продукции на 692 млн рублей за неделю

27 октября 2025  19:45
Владислав Косолапкин

За семь дней сельскохозяйственных ярмарок в Татарстане фермеры реализовали продукции на рекордные 692,5 млн рублей. Такие данные приводит Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Было продано более 4,5 тысяч тонн овощей, включая 2,9 тысячи тонн картофеля. Также покупатели активно приобретали:
• 139,7 тонн разливного молока
• 448,2 тонны сахара
• 956,7 тысяч куриных яиц
• 506,4 тонны мяса

Ярмарки проходят каждую субботу в Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске, Нижнекамске и Камских Полянах. Они позволяют жителям республики покупать свежие фермерские продукты по доступным ценам, а сельхозпроизводителям — напрямую реализовывать свою продукцию.

Мероприятия поддерживают развитие малого и среднего бизнеса в агропромышленной сфере, что соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

