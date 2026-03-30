Фермеры в РТ продали сельхозпродукции на 282 млн рублей за три дня ярмарок

С 14 по 26 апреля в республике проходят весенние сельскохозяйственные ярмарки. За первые три дня торгов аграрии реализовали продукцию на сумму 282,7 млн рублей, сообщили в Минсельхозпроде РТ.

На прилавки поступило 296 тонн овощей (из них 184 тонны картофеля), 55,2 тонны разливного молока, 78,3 тонны сахара, 532,3 тыс. куриных яиц и 301,5 тонны мяса. Для организации торгов задействовали более 2,7 тыс. единиц транспорта.

Ярмарки развернуты на 14 площадках в Казани, по две — в Набережных Челнах и Зеленодольском районе, три — в Нижнекамском районе, а также в других муниципалитетах. Мероприятия способствуют развитию сельского хозяйства и укреплению продовольственной безопасности региона, что соответствует задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».