Участник СВО Рифат Набиуллин: Путин владеет обстановкой во всех сферах

Республика
19 декабря 2025  15:54
Автор:
Елизавета Черкина

Участник СВО, главный специалист-эксперт Военного комиссиариата Приволжского и Вахитовского районов г. Казани Рифат Набиуллин поделился с корреспондентом «Казанских ведомостей» своими впечатлениями о прямой линии Президента РФ Владимира Путина.

- Выступление Президента Владимира Владимировича Путина убедительно показало, что он абсолютно владеет обстановкой во всех сферах жизни страны, - сказал Рифат Габдулхаевич. - Он детально в курсе положения дел по ключевым социальным вопросам: поддержке многодетных семей, детей-инвалидов и помощи нашим ветеранам СВО. Не менее важно, что под его контролем находится и развитие всей инфраструктуры государства, на что направляются значительные ресурсы. Что касается специальной военной операции, глава государства полностью понимает ситуацию на всех направлениях, что вселяет уверенность.

Можно сказать, что у нашей страны здоровая голова, которая четко ведет за собой все государство. Это дает твердую веру в будущее России. Именно в таком сильном и заботливом государстве хочется растить детей и строить жизнь.

