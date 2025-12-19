Тимур Камалетдинов: Внимание Путина к СВО — «хороший сигнал» для продолжения работы

Депутат Государственного Совета РТ, исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества РТ Тимур Камалетдинов поделился с корреспондентом «Казанских ведомостей» своими впечатлениями о прямой линии

Президента РФ Владимира Путина.

- Владимир Владимирович, как всегда, большое внимание уделил теме специальной военной операции и результатам, которых достигли наши ребята на линии фронта, — сказал Тимур Ренатович. — То, как и что он говорит, показывает, что его внимание к этому вопросу не угасает, а актуальность СВО для него остаётся высочайшей. Это касается и вопросов поддержки участников специальной военной операции и ветеранов. Я считаю, это очень здорово и является хорошим сигналом к тому, что нашу работу нужно продолжать.