Тимур Камалетдинов: Внимание Путина к СВО — «хороший сигнал» для продолжения работы

news_top_970_100
Республика
19 декабря 2025  16:18
Автор:
Елизавета Черкина

Депутат Государственного Совета РТ, исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества РТ Тимур Камалетдинов поделился с корреспондентом «Казанских ведомостей» своими впечатлениями о прямой линии

Президента РФ Владимира Путина.
- Владимир Владимирович, как всегда, большое внимание уделил теме специальной военной операции и результатам, которых достигли наши ребята на линии фронта, — сказал Тимур Ренатович. — То, как и что он говорит, показывает, что его внимание к этому вопросу не угасает, а актуальность СВО для него остаётся высочайшей. Это касается и вопросов поддержки участников специальной военной операции и ветеранов. Я считаю, это очень здорово и является хорошим сигналом к тому, что нашу работу нужно продолжать.

news_right_column_240_400
Новости
Тимур Камалетдинов: Внимание Путина к СВО — «хороший сигнал» для продолжения работы
Участник СВО Рифат Набиуллин: Путин владеет обстановкой во всех сферах
Путин не подтвердил личное участие в KazanForum 2026, поручив посещение форума членам правительства
Центробанк в пятый раз подряд снизил ключевую ставку
Фестиваль для ветеранов «Балкыш»: в Татарстане стартовал конкурс, где побеждает каждый второй
На Московском рынке в Казани завтра откроется сезонный каток
Аварии на дорогах Казани за 11 месяцев унесли жизни 29 человек
В РТ разрабатывают законопроект для борьбы с безнадзорными животными после череды нападений