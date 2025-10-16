Фестиваль «Наше время – Безнең заман» пройдет в трех городах Татарстана

С 17 октября в Татарстане стартуют зональные этапы республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман». Мероприятия пройдут в трех городах республики: Набережных Челнах (17-18 октября), Альметьевске (24-25 октября) и Зеленодольске (31 октября - 1 ноября).

Фестиваль, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, объединит молодых специалистов предприятий и организаций со всего Татарстана. Участники смогут проявить себя в музыкальном и танцевальном направлениях, а также в номинации «Минута славы».

По данным организаторов, на первый этап в Набережных Челнах уже поступили заявки от представителей 40 предприятий и организаций из восьми районов и городов республики. Среди участников - сотрудники молодежных центров, образовательных учреждений и промышленных предприятий.

Проект, учрежденный в 2013 году, проводится при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».