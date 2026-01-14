Франк Артига назначен главным тренером футбольного клуба «Рубин»

Город
14 января 2026  12:35
Автор:
Владислав Косолапкин

Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о назначении испанского специалиста Франка Артиги на пост главного тренера команды. Контракт подписан до 2027 года.

В своём первом обращении к болельщикам Артига отметил, что для него большая честь возглавить клуб с богатой историей. Он также напомнил о своей связи с Казанью: «Я побывал здесь еще 12 лет назад, когда тренировал юношескую команду «Барселоны» на турнире памяти Ленара Гильмуллина. Невероятно спустя время вернуться сюда в качестве главного тренера. Это серьезный вызов».

Тренерский путь:

Большую часть карьеры Артига провел в системе «Барселоны», где в течение 11 лет (2010–2021 гг.) руководил юношескими командами. Под его руководством начинали свой путь такие звёзды, как Гави, Ламин Ямаль, Дани Ольмо и Марка Кукурелья.

С 2023 года он работал в России: сначала с московской «Родиной», а затем с подмосковными «Химками». Под его руководством «Химки» заняли 11-е место в прошлом сезоне, но не получили лицензию РФС для участия в чемпионате из-за финансовых проблем клуба.

В тренерский штаб испанца, как ожидается, войдут его ассистенты Анис Буссаиди и Хосеп Техедо.

