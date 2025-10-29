Гала-концерт фестиваля «Наш дом – Татарстан» объединит более 450 артистов

4 ноября на сцене Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля состоится яркий гала-концерт Республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом – Татарстан». На пресс-конференции, посвященной организации мероприятия, режиссер-постановщик Рамиль Сибгатуллин рассказал, что в этом году шоу будет построено вокруг метафоры «Великой реки», где каждый народ — это исток, вливающийся в общий мощный поток. В концерте, который соберет лучших артистов из 15 районов Татарстана, не будет традиционных блоков по национальностям. Вместо этого зрители увидят объединенные номера, где культуры разных народов переплетаются, демонстрируя единство. В подготовке к фестивалю участвовали более 4300 человек — рекордное количество за всю его историю.

День народного единства в Татарстане отметят целой серией событий. Помимо гала-концерта, запланированы межрегиональный форум «Взгляд молодых патриотов», диктанты на родных языках и концерты, посвященные культуре марийского и мордовского народов. Как подчеркнул директор Дома дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров, количество участников этнокультурных мероприятий растет с каждым годом, что говорит о настоящей народной любви к этому празднику и его объединяющей силе.