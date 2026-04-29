Где в Казани бесплатно привить питомца от бешенства

В ближайшую субботу и воскресенье, 2 и 3 мая, в посёлках Казани снова заработают выездные пункты вакцинации домашних животных. Привить собаку или кошку от бешенства можно будет совершенно бесплатно. Также на месте проведут чипирование и помогут с регистрацией питомца.

На этот раз мобильные бригады будут работать в Кировском районе.

График работы пунктов:

В субботу, 2 мая, ветеринары приедут сразу в два посёлка. С 10:00 до 12:00 прививки будут делать в Игумново по адресу: улица Лагерная, 109. А с 14:00 до 16:00 — в Займище, на пересечении Займищенской и Берёзовой.

В воскресенье, 3 мая, пункт откроется в Адмиралтейской слободе — у школы №32. Время работы: с 10:00 до 12:00.

Об этом сообщили в Государственном ветеринарном объединении Казани. Владельцев животных призывают не пропускать возможность защитить своих питомцев от опасного заболевания.