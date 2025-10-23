ГИБДД Татарстана бьет тревогу: на дорогах гибнут дети

news_top_970_100
Республика
23 октября 2025  14:26
Автор:
Владислав Косолапкин

В Татарстане зафиксирован рост детского дорожно-транспортного травматизма. За девять месяцев этого года произошло 359 ДТП с участием несовершеннолетних, что на 24% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщали в ходе пресс-конференции заместитель начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Дамир Бикмухаметов.
В этих авариях погибли 11 детей и пострадали 390. Трагедии продолжаются и в октябре, на счету которого еще три погибших ребенка-пассажира.
Сотрудники Госавтоинспекции выделили основную причину аварий с детьми-пассажирами – грубые нарушения ПДД со стороны водителей. Выезд на встречную полосу, превышение скорости и управление автомобилем в утомленном состоянии становятся роковыми ошибками. Более половины таких ДТП происходит по вине взрослых, которые подвергают жизни детей смертельной опасности.
 

news_right_column_240_400
Новости
Горожане еще не привыкли к автоматам по приему вторсырья
Казанцев ждут длинные ноябрьские выходные: как отдыхаем в ноябре 2024 года
В Татарстане ищут героев
В Татарстане ищут героев
Подростки за рулем и начало каникул: ГИБДД Татарстана объявило о двойной угрозе на дорогах
ГИБДД Татарстана бьет тревогу: на дорогах гибнут дети
В период ледостава необходимо быть особенно бдительными
В Агрызе открылся российско-китайский инвестиционный форум
Татарстанцы могут выиграть 40 миллионов рублей
Татарстанцы могут выиграть 40 миллионов рублей