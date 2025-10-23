ГИБДД Татарстана бьет тревогу: на дорогах гибнут дети

В Татарстане зафиксирован рост детского дорожно-транспортного травматизма. За девять месяцев этого года произошло 359 ДТП с участием несовершеннолетних, что на 24% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщали в ходе пресс-конференции заместитель начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Дамир Бикмухаметов.

В этих авариях погибли 11 детей и пострадали 390. Трагедии продолжаются и в октябре, на счету которого еще три погибших ребенка-пассажира.

Сотрудники Госавтоинспекции выделили основную причину аварий с детьми-пассажирами – грубые нарушения ПДД со стороны водителей. Выезд на встречную полосу, превышение скорости и управление автомобилем в утомленном состоянии становятся роковыми ошибками. Более половины таких ДТП происходит по вине взрослых, которые подвергают жизни детей смертельной опасности.

