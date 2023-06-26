Где найти снег в июне, коня в театре и почему нельзя крутить пироги: едем из Казани в Северную Осетию

Добавьте сюда живописные горные пейзажи, от которых просто захватывает дух, и гостеприимство осетин. Корреспондент «Казанских ведомостей» провела небольшой отпуск в Северной Осетии и рассказывает, почему жителям Татарстана стоит открыть для себя эту республику и что точно стоит посмотреть на осетинской земле.

Когда ты – божий дар

Прямой рейс во Владикавказ авиакомпании Nordwind открылся для казанцев этой весной. Чуть менее трех часов полета – и вот уже под крылом самолета мелькают горы, приодетые в зеленую замшу, и предчувствие новых впечатлений. Раньше путешественникам пришлось бы потратить намного больше времени, пересаживаясь с борта на борт в Москве или же меняя транспорт.

Полеты выполняются дважды в неделю – по вторникам и пятницам. Учитывая, что у авиакомпании Nordwind есть также прямые рейсы в Минводы, Грозный и Махачкалу, туристы из Татарстана могут значительно расширить маршрут путешествий по Кавказу, прилетев в одну точку, а улетев из другой.

Из Казани открыт прямой рейс в Северную Осетию. Фото: © Василина Олейник

Аэропорт находится между Владикавказом и Бесланом, ближе к последнему. Добраться до осетинской столицы можно рейсовым автобусом, который отправляется от аэровокзала дважды в день, а также междугородним автобусом – он также подъезжает к аэропорту.

Для осетин каждый гость – божий дар. Все меняется – законы и правила, но обычай принимать гостей никогда, он в нашем кодексе поведения до сих пор, – говорит, встречая нашу туристическую группу Виталий Бекоев, владелец эко-отеля «Горная Саниба» в одноименном селе в часе езды от Владикавказа.

И тут же погружает нас в то самое ритуальное гостеприимство – демонстрирует старинный обычай, достававшийся осетинам от их предков – скифов и сарматов, также называемых аланами. Почетная чаша с напитком из рук хозяина дома трижды обходит гостей дома. И без глубоких смыслов тут не обходится: полная чаша символизирует благополучие, а передача ее по кругу словно связывает хозяев и гостей, давая всем защиту.

Осетия – один из первых регионов по числу памятников культуры и истории. Фото: © Василина Олейник

По ущельям – некрополь, крепость, мемориал

Так или иначе, каждый турист в Северной Осетии встречается с проблемой выбора. Ведь на территории республики расположены девять ущелий – Алагирское, Геналдонское, Куртатинское и так далее. И каждое – со своей изюминкой. Найти в них можно все – от хайкинга и осмотра памятников до рафтинга и конных прогулок. И да, снова добавьте сюда живописнейшие пейзажи с альпийскими лугами, быстрыми реками и шапками ледников вдали.

Во всех девяти ущельях и рядом проложены экскурсионные маршруты. Стоимость групповых туров у местных компаний начинается от 2 тыс. рублей за человека. Индивидуальные экскурсии зависят от типа машины, на которой вас повезут в горы, и здесь цена начинается от 5 тыс. на трех человек в «легковушке» до 15 тыс. на четырех во внедорожнике бизнес-класса.

По осетинским ущельям Фото: © Василина Олейник

Так уж получилось, что самые открыточные виды для нашей группы открылись в древнем некрополе близ селения Даргавс. Домики, желтеющие на фоне синих гор, даже не навели на мысль, что перед нами крупнейшее склеповое захоронение Северного Кавказа.

«С 14 по 19 век здесь хоронили местных жителей. Здесь есть три типа склепов – наземные, полуподземные и подземные. Сколько именно подземных – еще точно не сосчитали, поэтому мы говорим о том, что в некрополе обнаружили примерно 95-97 склепов. Хоронили, как принято у аланов, в лучшей одежде, с украшениями, с предметами быта, которые могут понадобится в загробном мире усопшему. Поэтому некрополь – это просто сокровищница для археологов, он позволяет отследить как с 14 по 19 века менялась культура захоронения», – рассказывает Алена Бестаева, руководитель туристической компании «Табити тур».

Даргавский некрополь и его склепы с многоярусными крышами. Фото: © Василина Олейник

Примерное число погребений в Даргавсе – около 10 тысяч. Многоярусная крыша склепов не давала дождям или тающему снегу проникнуть внутрь. Каждый склеп принадлежал одному роду. Чем выше склеп – тем состоятельнее была фамилия. И надо отметить, последние пристанища аланов нередко подвергались ограблениям.

«Город мертвых», как назвали туристы это место, окутан множеством легенд и мифов. Например, бытует мнение, что на его территорию приходили умирать во время эпидемии чумы. Хотя никаких признаков того, что в этих краях свирепствовала чума, не нашлось. А вот холера здесь бывала, рассказывают гиды, и вполне возможно, что заболевшие проводили тут свои последние дни, чтобы не распространять инфекцию в селе. Оно, кстати, располагается в долине за извивающейся лентой реки, которая стала границей между двумя мирами.

В окошки склепов можно заглядывать людям невпечатлительным. Фото: © Василина Олейник

Как бы то ни было, местные жители и сейчас относятся к этому месту с почтением, предпочитая не тревожить ушедших. Путешественники смелее – они заглядывают в небольшие окошки, куда спускали лодки с умершими, щекоча нервы. Сегодня региональные власти рассматривают вопрос об охране исторического памятника – окошки склепов в скором будущем могут закрыть ставнями.

Сейчас же в них запрещено фотографировать, призыв с уважением относится к покою ушедших можно обнаружить на входе у касс. Билет в Даргавский некрополь стоит 100 рублей.

Виды из Даргавского некрополя Фото: © Василина Олейник

А вот посещение древнего боевого оплота аланов, находящегося, между прочим, под охраной ЮНЕСКО, туристам обойдется бесплатно.

Дзивгисскую скальную крепость в Куртатинском ущелье главное заметить – она буквально сливается со скалой. Но заметив, вы не перестанете удивляться, как древним удалось подобное придумать и построить. Чтобы побывать внутри фортификационного сооружения, туристам предстоит буквально преодолеть путь воина – вскарабкаться по пролому.

Дзивгисскую крепость на скаоле заметить трудно, выдают ее лишь окошки-бойницы. Фото: © Василина Олейник

Крепость, точную дату постройки которой исследователи так и не определили, расходясь в интервале от 13 до 16 века, нависает над узким проходом ущелья. Идеально для его обороны. В ней могли укрыться около 100 человек. Ранее на скале были укреплены несколько отдельных башен, между которыми аланские войны перебегали по деревянным балкам. В периоды опасности балки втаскивались внутрь башен.

«Судя по всему, охранники ущелья, использовали также и естественные пещеры внутри скалы, – отмечает Алена Бестаева. – Существует легенда, что все эти пещеры и лазы соединялись с ходами, по которым можно было выйти на другую сторону горы. Но ходы эти, конечно, не нашли».

Туристы преодолевают подъем по каменистому разлому, чтобы побывать в крепости. Фото: © Василина Олейник

В Гизелдонском ущелье обязательной точкой для остановки туристов стал мемориал погибшей в результате схода ледника Колка съемочной группы Сергея Бодрова. Это лишь предположительное место, где могли погибнуть режиссер и восемь актеров конно-драматического театра «Нарты».

У мемориала всегда стоят машины, под изображением Бодрова – цветы и свечи. В сентябре 2002 года жертвами схода ледника стали не только актеры. Тогда огромная снежно-каменная масса за 17 минут одолела 11 километров, наполнив ущелья доверху. До сих пор пропавшими без вести в результате трагедии числятся 129 человек, среди которых и съемочная группа.

На мемориале пронзительные слова Сергея: «Если человеку пришлось умереть, то тот, кто его любил, не перестанет любить».

У мемориала съемочной группе Сергея Бодрова всегда останаливаются машины. Фото: © Василина Олейник

Тот, кого нельзя называть женщинам, и снег в июне

Алагирское ущелье интересно памятником отнюдь не природным, а рук человеческих. Взору путешественников на дороге открывается всадник, словно появляющийся из отвесной скалы. Он парит над ущельем, где проходит один из участков Транскавказской магистрали, на трехногом коне. На руке богатыря может уместиться человек, общий вес памятника – 28 тонн. И сотворил его архитектор Николай Ходов. И тут впору уже удивляться тому, как эту махину смогли установить в таком месте.

Скальный памятник – один из отголосков осетинских преданий, богатырь этот – герой древнего пантеона, носящий имя Уастырджи. Осетины, приняв православие, не отказались от Нартского эпоса, встроив его в принятую систему верований. Уастырджи – это покровитель мужчин, воинов, образ которого нередко соединяют с образом Святого Георгия, именно поэтому скульптор самого большого конного памятника в мире не забыл про копье и змею под ногами у коня, при этом конь, как и следует из эпоса, трехногий. Хотя в других осетинских местах Уастырджи изображают как могучего богатыря с густой бородой в традиционном одеянии.

Парит над Алагирским ущельем 28-тонный памятник Уастырджи. Фото: © Василина Олейник

Что интересно, к покровителю мужчин могут обращаться только мужчины. А вот женщины говорят о нем иносказательно, называя Лагты дзуар – это как раз и переводится с осетинского как «покровитель мужчин». Под грандиозным памятником находится его святилище.

Еще одно место на карте Осетии, которое можно горячо рекомендовать туристам – снова ущелье. На этот раз Цейское. В зимнее время тут работает горнолыжный курорт, а летом можно прокатиться на канатке – прямо к снегам одного из 29 ледников, расположенных тут – Сказскому. В ущелье также действуют альпинистские и трекинговые маршруты и просто экотропы. Билет на канатку в обе стороны обойдется вам в 500 рублей.

Канатка в Цейском ущелье довезет к июньском снегу. Фото: © Василина Олейник

Самая нижняя станция канатной дороги находятся на высоте 2 тыс. м, самая верхняя — на 2,5 тыс. м. Протяженность маршрута — более 1,5 км, которые проходятся примерно за 20 мин. И это оказались самые умиротворяющие 20 минут за все путешествие. Канатка буквально плывет мимо горы Монаха, над верхушками деревьев и яркими пятнами кустов рододендрона – к вершинам, окружающим Цей, к белым потокам ледников, угнездившихся выше.

Почти все горы тут, кстати, высотой выше 4 тыс. метров. Увидите пушки – не удивляйтесь, они предназначены для принудительного схода лавин. Конечная станция канатки – Зеленый холм. И тут значительнее холоднее, чем внизу, поэтому стоит заранее утеплиться, а на крайний случай на нижней станции можно взять пледы.

Пушка в ущелье стреляет только по вершинам гор, чтобы предотвратить сходы больших лавин. Фото: © Василина Олейник

На холме можно увидеть язык Сказского ледника – пласт из снежной массы, сползший в низину. Сам ледник лежит выше – между горами Лагау (4124 м) и Адай-хох (4408 м). При желании к нему можно подняться тоже, не забывая, конечно, о его опасной природе. А можно просто в июне поиграть в снежки в окружении величественных гор.

Время собирать башни

Здесь наши традиционные и самые распространенные начинки для пирогов – сыр, картошка с сыром и листья свеклы с сыром, – на мастер-классе по осетинским пирогам встречают гостей во всеоружии.

Тут же рассказывают, что пироги, подаваемые на стол, имеют, как и многое другое в жизни осетин, свое символическое значение. Их подают по три, поставив один на другой – каждый символизирует Бога, солнце и земле. Или же это трактуется как три уровня: небо — верхний, вода — средний, земля — нижний. Поэтому при нарезке пироги нельзя вращать – ведь это будет означать создание хаоса в этом мире.

Родовая башня Цаллаговых возродилась и, кажется, дала начало большому и красивому проекту. Фото: © Василина Олейник

Все действо происходит на площадке проекта «Родовые башни». Высятся на площадке и они – восстановленные нашими современниками. Кавказ трудно представить без таких башен – в основном они носили оборонительную функцию и свидетельствовала о силе семьи.

Фамильная башня Цаллаговых в селе Унал возвышалась с 15 века и до Великой Отечественной войны. Современные представители рода, который сегодня объединяет три фамилии, решили восстановить башню, от которой остался лишь один этаж. По обычаям башню положено строить за год, если строители не успевали, значит, строение надо было сносить. Цаллаговы успели за восемь месяцев.

Башня Цаллаговых, построенная в 15 веке, была разрушена во время боев за Кавказ во время ВОВ, но вновь возродилась в 2010 году. Фото: © Василина Олейник

«Башню восстановили наши старшие в 2010 году, поколение моего отца и дедушки, – рассказывает автор проекта Заурбек Цаллагов. – А вокруг башни были буквально развалины. Это ведь сразу так финансово не потянешь, даже большой семьей. В 2016 году я вернулся из Москвы, закончил там Строгановку, главную академию дизайна в стране – закончил вуз и применил свои знания здесь. Создал дизайн-проект исторического центра. Мы делали обмеры оставшихся стен, высчитывали по ним высоту, общались со старожилами села, которые еще помнят, как это все выглядело. Собрали по крупицам и воссоздаем».

В первой башне Цаллаговы открыли музей, который стал точкой притяжения туристов. Сейчас вокруг нее восстановлены и другие постройки. На очереди – жилая башня, где будет продолжение интерактивного музея, банкетный зал и дегустационный зал традиционных осетинских напитков.

Кавказские танцы никого не оставляют равнодушным. Фото: © Василина Олейник

А на площадке проекта кипит жизнь – сюда приезжают не просто осмотреть башню и научиться печь осетинские пироги. Здесь проводят мастер-классы по кузнечному, ювелирному и гончарному делу, этно-праздники и фестивали, шоу-программы от профессиональных танцевальных коллективов и даже учат туристов танцевать кавказские танцы. Те самые, что никого не оставляют равнодушным. И после этого мастер-класса наша группа увозила с площадки сплошные эмоции и восхищение.

Окруженный горами

Не ущельем единым, как говорится. Владикавказу стоит посвятить хотя бы день из путешествия.

Главная достопримечательность и символ Владикавказа – Столовая гора, которую видно практически с любой точки города. Живописным фоном она выступает во время прогулки по главной пешеходной улице города – проспекту Мира, где во множестве сохранилась интереснейшая дореволюционная застройка.

Над Владикавказом возвышается Столовая гора. Фото: © Василина Олейник

По проспекту, кстати, ходят трамваи, ставшие знаменитыми благодаря блогерским фото на фоне гор. Можно проехаться на них, а можно пройтись пешком – может быть, по следам Пушкина или Лермонтова, бывавших здесь.

В числе мест, которые стоит посмотреть, также можно назвать тенистый парк имени Косты Хетагурова, один из старейших на юге России, и набережную реки Терек. В городе представлены несколько религиозных учреждений, и все они достойны внимания. Загляните в величественный Свято-Георгиевский собор, старинный храм Рождества Пресвятой Богородицы, армянскую церковь Св. Георгия Просветителя, полюбуйтесь на изящную Суннитскую мечеть на берегу Терека.

Суннитской мечети, или мечети Мухтарова, уже больше века

Это памятник архитектуры федерального значения. Фото: © Василина Олейник

Владикавказ называют культурной столицей Кавказа. Здесь работают семь профессиональных театров, один из которых считается филиалом Мариинки, филиалы ГМИИ им. Пушкина, где поддерживают современные проекты, исследующие наследие Северной Осетии, и галереи современного искусства.

В Академическом русском театре имени Евгения Вахтангова работал Михаил Булгаков, филармония расположена в бывшей лютеранской кирхе с лучшей акустикой в городе, а в спектаклях-концертах Конно-драматического театра «Нарты» гармонично соединили джигитовку, хореографию, цирковые и вокальные номера.

Дом, в котором жил Евгений Вахтангов, сегодня стал его музеем с личными вещами, интерактивами и уютной кофейней со сценой. Фото: © Василина Олейник

Отдельно стоит отметить недавно открывшийся в осетинской столице дом-музей Евгения Вахтангова. Дом, который когда-то принадлежал отцу именитого режиссера – владельцу табачной фабрики Баграту Вахтангову, восстановили силами Театра Вахтангова. Здесь можно увидеть личные вещи основателя одного из самых авторитетных театров России, погрузиться в интерактив о нем, а также выпить кофе в арт-пространстве – уютной кофейне в стиле 20-х годов прошлого века, где проходят театрализованные представления.

Стоимость билета на экспозицию – 300 рублей, доступны они и по «Пушкинской карте».

Кофейня в доме-музее Вахтангова спроектирована для театрализованных выступлений. Фото: © Василина Олейник

Что пробовать и что везти с собой

Осетинские пироги рекламировать не нужно. Каждый путешественник знает, что пробовать стоит в первую очередь их. Самые распространенные с сыром, картошкой и листьями свеклы называются уалибах, картофджын и цахараджын. Есть также с тыквой, фасолью, листьями черемши. Мясоедам стоит заказать фыджын – пирог с фаршем, наверное, единственный, куда не добавляется сыр. Оцените наваристый суп с мясом – лывжа. И не пропустите дегустацию знаменитого осетинского сыра.

Во Владикавказе и окрестностях общепит очень развит. Поэтому национальные блюда можно смело попробовать везде. Но предлагаю сделать это в соответствующей обстановке – например, в ресторане под открытым небом «Дендрариум». Местечко это, хоть и находится немного в отдалении от центра города, по атмосфере ожиданий не обманет – беседки, высокие сосны и обширное меню, где представлены не только осетинское блюда. Рядом, кстати, находится городской дендрарий, где можно прогуляться по прохладным аллеям.

При возведении ресторана «Дендрариум» на площадке сохранили каждую сосну, изменив проект под их местоположение. Фото: © Василина Олейник

Второй вариант – попробовать национальные блюда прямо в горах у реки. Как это сделала наша группа в кафе «Тагардон» между селами Дзуарикау и Дзивгис. Можно занять беседку прямо на берегу, где прохладно даже в самый жаркий день, и насладиться национальными блюдами, которые тут подают. Меню у кафе незатейливое, но исполнение достойное.

Для ценителей современной кухни и фьюжн можно порекомендовать ресторан Modern Chef в центре осетинской столицы. Тут готовят авторские блюда, переосмысливая традиционные сочетания продуктов, и удивляют эффектной подачей. Есть и морепродукты, и европейская кухня. Обратите внимание на десерты – нас особенно порадовал непривычный в подаче сметанник.

Ресторан Modern Chef предлагает авторскую кухню. Фото: © Василина Олейник

Осетины по праву гордятся своей особенно вкусной водой. Так оно и есть, поэтому попробуйте напитки, приготовленные на местной водице. Говорят, даже крепкий алкогольный напиток арака из-за воды получается особенно мягким. Стоит обратить внимание и на осетинское пиво – на вкус оно очень отличается от нам привычного.

На память о посещении Осетии можно привезти дамам украшения из серебра или бижутерию в этническом стиле, платки с осетинским орнаментом, мужчинам – ремни, портмоне или обложки для паспорта с тиснением в виде традиционного узора, гербом Осетии или знаком «Три слезы Бога» – кругом с тремя разными крестами, берущими начало также из Нартского эпоса. Кстати, книги с эпосом стоит тоже купить на память.

Рог для вина стал арт-объектом «Рогом изобилия» близ поселка Бурон. Фото: © Василина Олейник

Можно прихватить с собой рог для вина, чаши для напитков или же глиняную посуду. Как и на всем Кавказе, тут в туристических местах частенько продаются папахи.

В числе гастрономических подарков из Владикавказа везут, конечно же, осетинский сыр, чурчхелу и чаи с горными травами. Ценителям можно привезти араку – в соответствующем подарочном оформлении. И очень жаль, что осетинские пироги можно есть только с пылу-жару. Они созданы, чтобы угощать родных.