Глаукома в Татарстане: рост числа заболевших и важность ранней диагностики

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Республика
6 марта 2025  12:18

В прошлом году у 2,3 тысячи жителей Татарстана впервые диагностировали глаукому. Об этом на пресс-конференции в информагентстве «Татар-информ» сообщила Елена Жиденко, заслуженный врач Татарстана и главный внештатный специалист-офтальмолог Управления здравоохранения Казани.  

Статистика по глаукоме в регионе  

На сегодняшний день в республике зарегистрировано 36 тысяч человек с диагнозом «глаукома». По словам Жиденко, количество первичных случаев заболевания увеличилось по сравнению с предыдущими годами, когда ежегодно выявлялось 1–1,5 тысячи новых пациентов.  

Причины роста заболеваемости  

Одной из основных причин роста числа заболевших глаукомой является увеличение продолжительности жизни населения. Глаукома чаще развивается у людей старшего возраста, и по мере старения населения риск заболевания возрастает.  

Важность ранней диагностики  

Елена Жиденко подчеркнула, что регулярные проверки зрения играют ключевую роль в раннем выявлении глаукомы. Это особенно важно, так как заболевание на начальных стадиях часто протекает бессимптомно, но при отсутствии лечения может привести к необратимой потере зрения.  

«Глаукома — это коварное заболевание, которое может долгое время оставаться незамеченным. Однако при своевременной диагностике и правильном лечении можно предотвратить серьезные последствия, такие как полная потеря зрения», — отметила специалист.  

Чтобы снизить риск развития глаукомы и других заболеваний глаз, врачи рекомендуют:  
1. Регулярно проходить профилактические осмотры у офтальмолога, особенно после 40 лет.  
2. Обращать внимание на такие симптомы, как ухудшение зрения, боль в глазах, появление радужных кругов вокруг источников света.  
3. Вести здоровый образ жизни, контролировать артериальное давление и уровень сахара в крови, так как эти факторы могут влиять на здоровье глаз.  

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Глаукома в Татарстане: рост числа заболевших и важность ранней диагностики