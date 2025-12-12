Глава Шереметьевского сельского поселения и его водитель погибли в ДТП в Нижнекамском районе

Республика
12 декабря 2025  08:34

В Нижнекамском районе Татарстана в результате дорожно-транспортного происшествия трагически погибли глава Шереметьевского сельского поселения Владислав Никишин и его водитель Анатолий Горбунов. Об инциденте сообщил в своем телеграм-канале глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

По предварительной информации ГАИ, авария произошла с участием автомобиля Chevrolet Niva, в котором находились погибшие, и грузового автомобиля Sitrak. Предположительно, водитель внедорожника сначала совершил наезд на металлическое ограждение, после чего вылетел на полосу встречного движения, где и столкнулся с большегрузом. Оба находившихся в легковом автомобиле мужчины скончались на месте.

Владиславу Никишину было 34 года. Радмир Беляев охарактеризовал его как «светлого, доброго и преданного своему делу человека». Он подчеркнул, что Никишин подходил к работе с большой ответственностью, и за время его руководства в поселении были реализованы важные инфраструктурные проекты, включая ремонт мостов и дорог. Руководитель района выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших.

