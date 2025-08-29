Главному редактору «КВ» Якуповой Венере вручен нагрудный знак «Заслуженный журналист РФ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня, 29 августа, вручил в Пушечном зале Казанского Кремля государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан.

Мероприятие приурочено ко Дню Республики.

В ходе церемонии главному редактору – руководителю филиала АО «Татмедиа» «Редакция газеты «Казанские ведомости» Якуповой Венере Абдулловне вручен нагрудный знак в связи с присвоением почетного звания «Заслуженный журналист Российской Федерации».

Указ о присвоении Венере Якуповой почетного звания был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным 16-го июня 2025 года.

Всего на торжественном мероприятии было вручено более 50 государственных наград. Полный список награжденных размещен на сайте Раиса РТ.