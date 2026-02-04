Главный онколог Татарстана перечислил самые частые виды рака у жителей республики

4 февраля 2026  13:12
Владислав Косолапкин

На пресс-конференции в «Татар-информе» главный внештатный онколог республики Эдуард Нагуманов привёл данные о заболеваемости за 2025 год. Согласно статистике, наиболее распространёнными в Татарстане являются два вида онкологических заболеваний: колоректальный рак (рак толстой и прямой кишки) и рак кожи, включая меланому.

«В структуре заболеваемости лидирует рак толстой кишки – 14,6%, меланома кожи – 13,9%, рак молочной железы – 12,4%, органов дыхания – 8,7%, простаты – 8,3%», – сообщил Эдуард Нагуманов.

Третье место в этом списке занимает рак молочной железы, на четвёртом и пятом – злокачественные опухоли органов дыхания и предстательной железы.

Вместе с тем специалист отметил тревожную тенденцию: в республике продолжает расти смертность от онкологических заболеваний. В 2025 году этот показатель составил 187,8 случая на 100 тысяч населения, что на 4,3% выше, чем в предыдущем году. 

