Госуслуги Татарстана запустили сервис для решения жизненных ситуаций

Жители республики теперь могут получать государственные услуги в новом удобном формате. На портале Госуслуг Татарстана появился раздел «Жизненные ситуации», где умная система автоматически подбирает все необходимые сервисы и документы под конкретный запрос пользователя.

Каждая из 20 доступных ситуаций (например, «Выход на пенсию» или «Приобретение жилья») объединяет в среднем 17 связанных услуг. Алгоритм использует данные из профиля, что сокращает время оформления на 30% и уменьшает количество требуемых документов.

Как отметил курирующий проект Дмитрий Григоренко, такой подход позволяет сочетать федеральные стандарты качества с региональной спецификой. Сервис уже в 1,5 раза сократил необходимость личных визитов в ведомства.

Нововведение реализовано в рамках нацпроекта «Экономика данных» и направлено на максимальное упрощение взаимодействия граждан с государственными структурами.