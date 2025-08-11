Госуслуги Татарстана запустили сервис для решения жизненных ситуаций

news_top_970_100
Республика
11 августа 2025  13:08

Жители республики теперь могут получать государственные услуги в новом удобном формате. На портале Госуслуг Татарстана появился раздел «Жизненные ситуации», где умная система автоматически подбирает все необходимые сервисы и документы под конкретный запрос пользователя.

Каждая из 20 доступных ситуаций (например, «Выход на пенсию» или «Приобретение жилья») объединяет в среднем 17 связанных услуг. Алгоритм использует данные из профиля, что сокращает время оформления на 30% и уменьшает количество требуемых документов.

Как отметил курирующий проект Дмитрий Григоренко, такой подход позволяет сочетать федеральные стандарты качества с региональной спецификой. Сервис уже в 1,5 раза сократил необходимость личных визитов в ведомства.

Нововведение реализовано в рамках нацпроекта «Экономика данных» и направлено на максимальное упрощение взаимодействия граждан с государственными структурами.

news_right_column_240_400
Новости
В Казани второй день подряд вводится ограничение на авиасообщение
Госуслуги Татарстана запустили сервис для решения жизненных ситуаций
Александр Циберкин подписал контракт с клубом Медиалиги
Жительница Казани лишилась 125 тысяч рублей, подписав онлайн-договор
В Сармановском районе РТ ввели карантин из-за бешенства
Казань принимает чемпионат ПФО по русским и стоклеточным шашкам
Мирлинд Даку может продолжить карьеру в «Фиорентине»
В ГЖИ РТ выявили 96 нарушений всего за одну неделю