ГУФССП Татарстана направит 10 млн рублей на авиабилеты для высылаемых мигрантов

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан объявило тендер на покупку авиабилетов для иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих принудительному выдворению за пределы РФ. На эти цели из бюджета выделено 10 миллионов рублей. Контракт с подрядчиком будет действовать до 31 декабря 2026 года, оплата - ежемесячная по факту оказанных услуг. Согласно расчетам, на одного нелегала предполагается потратить около 3,2 тысячи рублей.

В техническое задание входит полный цикл сопровождения: бронирование и оформление проездных документов, работа с багажом, возврат и переоформление билетов, а также информационная поддержка. Исполнитель обязан самостоятельно подбирать наиболее экономически выгодные маршруты и учитывать все аэропортовые сборы и дополнительные платежи.

Статистика показывает, что депортацию нелегальных мигрантов стали применять активнее. Только за первые два месяца 2026 года из республики выслали около 800 человек - вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более половины случаев (429) связаны с аннулированием разрешения на временное проживание и вида на жительство. При этом число преступлений, совершенных мигрантами, сократилось на 41,2% - в основном это кражи.