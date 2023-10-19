Гузель Удачина: Мы постарались охватить всех, кто должен попасть под наше крыло

- Мы оказываем персональную адресную помощь двум категориям граждан - ветеранам СВО и семьям погибших бойцов, выполнявших свой долг в зоне СВО, - продолжила Гузель Любисовна. - При обращении в филиал фонда за этими людьми закрепляется социальный координатор. К нему можно обратиться абсолютно по любому вопросу, не только связанному с выплатами, льготами, медицинской помощью и реабилитацией. К примеру, к нам недавно пришел 23-летний молодой человек, который побывал в зоне СВО и выбыл из-за ранения. Он сирота, рос в детском доме. Ему задали вопрос: а есть ли свое жилье? Оказалось, парень не получил жилье после выпуска из детского дома. Сейчас этот вопрос решается. Социальный координатор должен не только работать с обращениями, но и «раскапывать» другие проблемы человека, а потом помочь ему решить их. Филиал фонда сотрудничает с большим количеством различных структур, к примеру Прокуратурой РТ, Военным комиссариатом РТ, а также нотариусами, общественными организациями. Соцкоординатор - своего рода связующее звено между человеком и различными структурами. Отмечу, что сейчас более 1,1 тыс. человек находятся на сопровождении - мы постарались охватить всех, кто должен попасть под наше крыло.

- По каким вопросам чаще всего обращаются?

- В основном, конечно, к нам приходят действующие военнослужащие и их родные по вопросам денежных выплат, к примеру, в связи с ранением. Несмотря на то что это не совсем та категория граждан, с которыми призван работать фонд, консультацию они все равно получают. На ветеранов СВО и семьи погибших нашим соцкоординаторам часто приходится выходить самостоятельно. Мужчины, вернувшиеся из зоны СВО, еще какое-то время приходят в себя, им бывает не до решения возникающих вопросов... А семьям, потерявшим близкого в СВО, и того хуже. Поэтому мы сами едем к ним домой знакомиться, и порою не в одиночку, а с психологом.

- Помощь психологов тоже востребована?

- За четыре месяца к нам обратилось более 450 человек! Обращаются в том числе и действующие военнослужащие, пришедшие в отпуск. В нашем филиале фонда два медицинских психолога, к ним можно подойти с 9 до 18 часов в любой день недели. Мы также работаем с семьями бойцов. Родные бойца бывают в растерянности, ведь уходил один человек, а вернулся другой. Тут важно с пониманием отнестись к своему близкому, поскольку он пережил сильнейший стресс. После консультаций с нашими психологами родные бойца признаются, что у них открылись глаза. И нужно тут не требовать стать прежним и обижаться, а поддержать. К слову, наше общество давно не сталкивалось с посттравматическим синдромом, который бывает у бойцов, вернувшихся из зоны боевых действий. Поэтому пришлось готовить медицинских психологов специально для них. Иногда психологи подключаются к работе с бойцом, к примеру, во время общения с ним социального координатора. Кто-то внезапно начинает плакать или говорить на повышенных тонах.... Надо понимать, что бойцы, как и их близкие, особенно те, кто потерял родных, пережили большой стресс. Некоторые столкнулись с настоящим горем. Обращаться за помощью - это нормально!

- Социальный координатор - совершенно новая профессия. Нужно не только ориентироваться в текущих вопросах, но и быть немного психологом... Сколько их всего в РТ? Какие требования к ним предъявляются?

- В Татарстане почти в каждом муниципальном образовании есть свой социальный координатор. Если где-то их пока нет, то обязанности временно ложатся на специалиста из ближайшего района. На данный момент в РТ 45 социальных координаторов, и их набор продолжается. Помимо определенных требований к образованию, квалификации, опыту работы, мы смотрим на личные качества человека. Соцкоординатор должен обладать эмпатией, быть готовым выслушать и поддержать.