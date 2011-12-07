Простые правила помогут в старости сохранить бодрость и ясный ум

Чтобы это стало возможным, надо задолго до наступления старости соблюдать определенные правила. О них наша беседа с врачом-эндокринологом клиники «Авиценна-эндокринология» Татьяной Кирилловой.

- Татьяна Вячеславовна, поясните сначала, какой возраст считается старческим.

- Старческий возраст по классификации ВОЗ начинается в 75 лет. Чтобы подойти к этому возрасту с хорошим запасом жизненных сил и энергии, необходимо за 10 - 15, а то и 20 лет до этого позаботиться о всех составляющих своего физического и эмоционального здоровья.

- Но ведь есть болезни, которые как раз и возникают с возрастом. Как уберечься от них?

- Да, есть так называемые возраст-зависимые заболевания. Это прежде всего сахарный диабет 2-го типа, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, деменция и связанные с возрастом депрессивные состояния, остеопороз и другие. И в наших силах предупредить или замедлить их приближение. Они обусловлены нашей генетикой только на 20%, остальные 80% - это образ жизни человека и его привычки.

Эти заболевания имеют свои начальные проявления задолго до наступления старческого возраста. Например, первые признаки сахарного диабета - набор массы тела, увеличение объема талии, повышенный аппетит, особенно тяга к сладкому, печеностям, жирным продуктам. Они начинают проявляться задолго до повышения уровня сахара в крови выше нормы.

В среднем после 48 - 50 лет начинается снижение плотности костной ткани, что приводит к развитию остеопороза и переломам в 60 - 80 лет.

Снижение памяти, внимания, депрессивные состояния также развиваются медленно и нарастают с возрастом.

Нарушение микрофлоры кишечника происходит постепенно и усиливается с каждым приемом антибиотиков, каждым эпизодом кишечной инфекции.

Также с возрастом происходит снижение способности иммунитета противостоять чужеродным агентам (бактериям, вирусам, кишечным паразитам).

Таким образом, у каждого из нас есть около 10 - 15 лет жизни, когда можно не только активно выявить, но и провести своевременную профилактику тяжелых осложнений возраст-зависимых заболеваний, тем самым улучшив качество своей жизни в преклонном возрасте.

- Вы обещали рассказать, что для этого надо делать.

- Нужно оценить состояние своего здоровья по ряду показателей:

- измерить объем своей талии (норма для женщины 80 см, для мужчины 94 см), вес, рост, вычислить индекс массы тела (ИМТ), для чего вес (кг) разделить на рост (м) в квадрате;

- составить дневник наблюдений хотя бы за одну неделю, по которому можно будет отследить, насколько правильно вы питаетесь, какой уровень артериального давления и пульса бывает у вас в течение дня.

Все это поможет врачу составить план вашего обследования и дать необходимые рекомендации.

- Какие обследования обычно назначаются?

- В рамках антивозрастной программы определяются метаболические изменения (это можно сделать, сдав анализы крови и мочи), уровни витаминов и микроэлементов, проводятся аппаратные методы исследования (денситометрия, импедансометрия и так далее), определяется состояние работы желудочно-кишечного тракта, а также исследуется состояние желез внутренней и внешней секреции (определяются уровни гормонов).

По результатам обследования врач даст рекомендации по медикаментозной коррекции (если это будет необходимо), восполнению дефицита витаминов и микроэлементов, правильному и здоровому питанию и изменению образа жизни.

- То есть вполне возможно, что для оздоровления организма достаточно будет заняться физкультурой?

- Доказано, что посильная физическая активность (гимнастика, прогулки на свежем воздухе, работа в саду) предотвращает развитие и прогрессирование деменции, связанной с возрастом. Рекомендовано также освоение новых видов деятельности - это могут быть танцы, йога, рисование, кулинария и другие творческие занятия. Но в некоторых случаях не обойтись без медикаментозной коррекции. Например, прием по назначению и под контролем врача антидепрессантов поможет сохранить активность и радость от жизни в любом возрасте.

- Что вы можете сказать тем, кто уже давно вышел из молодого возраста?

- Старость - не приговор! Это начало нового этапа жизни, в котором есть время и возможности для реализации всего того, что вы не успели сделать раньше. Бережно относитесь к своему здоровью, и тогда можно будет наполнить жизнь новыми впечатлениями, наслаждаться природой и получать радость от общения с близкими людьми долгие-долгие годы!