В Татарстане стартовала акция «Ребенок – главный пассажир!»

С 14 по 24 июля на дорогах республики проходит масштабное профилактическое мероприятие, направленное на защиту юных участников дорожного движения. Инициатива Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан призвана сократить печальную статистику детского травматизма в автомобилях.

По данным ведомства, с начала 2025 года зарегистрировано 69 ДТП с участием детей-пассажиров, в которых 5 несовершеннолетних погибли и 81 получил травмы. Особую тревогу вызывает факт, что в 9 случаях аварии произошли из-за нарушений правил перевозки детей, что привело к гибели одного ребенка и ранению 13.

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям о строгих требованиях ПДД:

Обязательное использование детских удерживающих устройств для детей до 7 лет на любых сиденьях

Применение автокресел или бустеров для перевозки детей до 12 лет на переднем сиденье

Обязательная фиксация ремнями безопасности пассажиров старше 12 лет

«Детское кресло — не формальность, а жизненная необходимость, — подчеркивают в Госавтоинспекции. — Это доказано исследованиями: правильное удерживающее устройство снижает риск смертельного исхода при аварии на 75%».

В текущем году инспекторы уже выявили более 5 тысяч нарушений правил перевозки детей, каждое из которых наказывается штрафом в 3 тысячи рублей. Однако, как отмечают в ведомстве, главная цель акции — не наказание, а профилактика и просвещение.

В рамках мероприятия запланированы:

Массовые проверки транспортных средств

Разъяснительные беседы с водителями

Распространение памяток в детских учреждениях

Тематические занятия в автошколах

ГИБДД Татарстана призывает всех водителей проявить ответственность и обеспечить максимальную безопасность маленьких пассажиров. «Помните: экономия на автокресле может стоить ребенку жизни», — обращаются к автомобилистам сотрудники ведомства.