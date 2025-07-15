В Елабуге вводится полный запрет на прокат электросамокатов

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Республика
15 июля 2025  20:15

Городские власти Елабуги приняли решение о полном запрете сервисов по аренде средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты, сообщает «Татарстан-24». Официальное постановление было утверждено на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

Как пояснила глава исполкома Елабужского района Эльмира Ахмадеева, текущая городская инфраструктура не соответствует требованиям для безопасного использования такого транспорта. В городе отсутствуют специальные велодорожки, выделенные полосы и необходимая дорожная разметка, что создает риски как для пешеходов, так и для водителей.

«Операторы проката не могут обеспечить должный уровень безопасности при эксплуатации электросамокатов в условиях сложившейся городской среды», – подчеркнули в администрации.

Уже зафиксирован первый случай нарушения запрета – предприниматель продолжил несанкционированную деятельность, за что его транспортные средства были перемещены на штрафстоянку. Власти предупредили, что будут жестко пресекать любые попытки обойти установленные ограничения.

Решение вызвано резким увеличением числа ДТП и конфликтных ситуаций, связанных с использованием электросамокатов на пешеходных зонах. 

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