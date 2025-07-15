В Татарстане 93% избирательных участков теперь на первом этаже

За последние семь лет в Татарстане произошли значительные изменения в организации избирательных участков. Если раньше только 45% из них находились на первом этаже, то сейчас эта цифра выросла до 93,6%. Это серьезное достижение, которое делает голосование более доступным для маломобильных граждан: пожилых людей, инвалидов и родителей с маленькими детьми.

Об этом на брифинге в центре «Точка выбора» рассказали председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев и уполномоченная по правам человека в республике Сария Сабурская.

Раньше многим избирателям приходилось подниматься на второй или даже третий этаж, что создавало трудности для людей с ограниченными возможностями. Чтобы решить эту проблему, власти использовали систему «Народный контроль». Жители сами отмечали неудобные участки, после чего их переносили на первые этажи или оборудовали пандусами и лифтами.

На выборах 2025 года в республике появятся новые удобства: 1240 участков оборудуют специальными кабинами для колясочников, а материалы для голосования будут доступны на русском и татарском языках с крупным шрифтом. Для незрячих избирателей подготовят трафареты с шрифтом Брайля, а глухие и слабослышащие смогут вызвать сурдопереводчика через службу 112.

Особое внимание уделяется тем, кто не может прийти на участок. Например, избиратели с инвалидностью могут обратиться за помощью к волонтёрам - те помогут добраться до места голосования или даже организовать голосование на дому. Заявки на такую поддержку принимаются до 14 сентября.

Не остаются без внимания и граждане, находящиеся под следствием, но ещё не осуждённые. Для них организуют специальные участки в СИЗО и больницах. На прошлых выборах в таких местах голосовали все, кто имел на это право, и в этом году работа продолжится.

В дни голосования работает горячая линия, куда можно сообщить о проблемах с доступностью участков.

Уполномоченные по правам человека и общественные помощники следят за тем, чтобы голосование проходило без нарушений, особенно в закрытых учреждениях — больницах, следственных изоляторах и военных госпиталях.

Власти Татарстана продолжают улучшать условия для избирателей. Хотя в крупных городах, таких как Казань, ещё не все участки идеально оборудованы из-за большого числа голосующих, работа ведётся постоянно. Главная цель - чтобы каждый гражданин, независимо от состояния здоровья или жизненных обстоятельств, мог реализовать своё право на участие в выборах.