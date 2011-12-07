Как диабетикам пережить новогодние праздники?

- Во-первых, всем нашим больным мы настоятельно советуем круглогодично вести дневники самоконтроля. Во-вторых, следить за тем, что они едят. Больным диабетом, например, не стоит употреблять много соли. Это помогает держать под контролем артериальное давление. Еще нужно пить достаточное количество воды для поддержания жидкостного баланса в организме. По возможности отказаться от белого хлеба и не злоупотреблять алкогольными напитками. Кроме того, обязательно соблюдать рекомендации лечащего врача по сахароснижающей терапии. Это поможет держать в норме целевые показатели глюкозы в крови.

- Напомните, отчего может подскочить уровень сахара?

- Он повышается из-за нескольких причин. Это и преобладание в рационе пищи, богатой углеводами. И не принятые вовремя лекарства, и сильные эмоциональные потрясения: стресс, тревога гнев. При слишком высоком сахаре в крови следует пить много минеральной воды. Постараться сразу выяснить причину гипергликемии, по возможности устранить ее или обратиться к врачу.

- А как понять, что сахар, наоборот, понижен?

- В ситуации, когда в крови слишком мало сахара, проявляются следующие симптомы: резкое чувство голода, сердцебиение, потоотделение, непонятная дрожь, головокружение, бледность. Еще причинами снижения сахара в крови может быть передозировка инсулина. Или слишком большая доза лекарств, понижающих содержание глюкозы в крови, чрезмерная физическая нагрузка, пребывание в сауне, избыток алкоголя. В случае, если вы ощутили гипогикемию, нужно срочно измерить уровень сахара в крови и принять быстроусвояемые углеводы: кусочек сахара, чайную ложку варенья, меда, карамель.

- В связи с пандемией есть ли для этих больных особые рекомендации?

- Люди с любыми хроническими заболеваниями находятся в особой группе риска. Им рекомендуется реже посещать общественные места и по возможности сохранять режим самоизоляции. Также не стоит пренебрегать общими для всех рекомендациями: пользоваться влажными салфетками для дезинфекции и чаще мыть руки с мылом.

Если же вы заболели или почувствовали себя нехорошо, нужно обязательно вызывать врача. Больному диабетом при повышенной температуре может потребоваться коррекция сахароснижающей терапии.

Беседовала Алина КВАЧЕГИНА