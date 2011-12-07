Макулодистрофия: заболевание глаз у пожилых, которым все чаще страдают молодые

Об этом рассказала «Казанским ведомостям» врач высшей категории РКОБ МЗ РТ имени профессора Е. В. Адамюка, кандидат медицинских наук Софья Булгар.

— Софья Ниязовна, что такое возрастная макулярная дегенерация и кто подвержен этому заболеванию?

— Возрастная макулярная дегенерация или так называемая макулодистрофия, дистрофия сетчатки, дегенерация «желтого пятна», ВМД — это хроническое прогрессирующее заболевание, при котором происходят дистрофические процессы в центральной зоне сетчатки и сосудистой оболочке глаза.

Как правило, диагноз ставится гражданам в возрасте от 55 до 80 лет, но все чаще заболевают люди и более молодого возраста. По данным Beaver Dam Eye Study, макулодистрофия у лиц от 40 до 50 лет выявлена в 10% случаев, а у людей старше 75 лет — практически в 30%. Отмечается, что женщины болеют в два раза чаще мужчин. Большое значение имеет наследственность, то есть наличие прямых родственников, страдающих ВМД, что увеличивает шансы на появление заболевания. Также среди факторов риска артериальная гипертония, атеросклероз сосудов головного мозга, сахарный диабет. Могут спровоцировать болезнь избыточная масса тела, ожирение, высокий уровень холестерина в крови. Курение, плохая экология, перенесенные ранее заболевания или травмы глаз влияют на риск возникновения заболевания.

— Как человек может понять, что у него начинается дистрофия сетчатки? Когда стоит незамедлительно обратиться к врачу?

— Обычно на начальной стадии заболевания происходит потеря яркости и контрастности цветов. Отмечается искажение линий, затем возникают трудности при чтении и письме. Из поля зрения как бы выпадают отдельные буквы, а иногда и целые слова. Дальше человек начинает плохо видеть не только вдали, но и на близком расстоянии.

Важно отметить, что существуют две формы возрастной макулярной дегенерации: «сухая» и «влажная». Первая встречается в 90% случаев, вторая, к счастью, значительно реже, но именно она является наиболее опасной. Если при «сухой» форме заболевание развивается медленно, может протекать годами, даже десятилетиями, сохраняя относительно высокую остроту зрения, то при «влажной» форме все негативные процессы развиваются стремительно. Иногда значительное снижение остроты зрения происходит за несколько недель или месяцев. Поэтому откладывать визит к врачу не стоит ни в коем случае.

— Какие методы исследования применяются в диагностике макулодистрофии?

— Из методов диагностики можно отметить оптическую когерентную томографию (ОКТ) и флюоресцентную ангиографию сетчатки (ФАГ). Получив информацию в результате этих исследований, специалисты смогут определить не только форму заболевания, но и стадию.

Для самоконтроля в домашних условиях можно применять тест по сетке Амслера. Он позволяет выявить нарушения в макулярной области по характерным изменениям линий сетки — это могут быть различные искажения или искривления линий, их прерывистость и размытость. Метод достаточно относительный, поэтому при появлении данных изменений необходимо безотлагательно обратиться к врачу.

— Расскажите о методах лечения макулодистрофии.

— К сожалению, на сегодняшний день медицина еще не научилась полностью излечивать данную патологию, соответственно и полностью восстанавливать потерянное зрение. В любом случае терапия подбирается индивидуально и комплексно с учетом формы и стадии заболевания.

Услышав диагноз «возрастная макулярная дегенерация», пациенты часто недооценивают опасность болезни. Считают, что это нормальное возрастное состояние, которое характерно для всех пожилых людей. Однако ВМД — это тяжелое заболевание, лечение которого необходимо начинать на ранней стадии. Именно ранняя активная терапия поможет сохранить высокую остроту зрения.

В основе ВМД лежит продолжительный оксидативный стресс и избыток свободных радикалов. Поэтому на ранней стадии заболевания при «сухой» форме необходимо регулярно принимать препараты с антиоксидантами, а также каротиноиды.

Основным методом лечения «влажной» формы ВМД являются анти-VEGF-инъекции.

— Что происходит с глазами при «влажной» форме ВМД?

— Происходит повреждение ткани сетчатки глаза за счет накопления жидкости или крови в слоях сетчатки. Причиной являются новообразованные патологические сосуды. Препараты группы ингибиторов ангиогенеза способны подавить рост патологических сосудов и остановить прогрессирование заболевания.

В России в настоящее время официально зарегистрированы несколько препаратов, которые применяются исключительно по назначению врача. Данные препараты вводятся в полость глаза в условиях операционной под местной анестезией, вся процедура занимает не более 5 минут. Следует понимать, что все указанные методы не излечивают от дистрофии, а лишь приостанавливают процесс.

Для достижения максимального эффекта необходимо трехкратное внутриглазное введение препарата с интервалом в месяц. В дальнейшем при проявлении признаков прогрессирования заболевания специалисты могут рекомендовать продолжить терапию ингибиторами ангиогенеза. Препараты эти для пациентов бесплатные в рамках ОМС, но существует очередность на их получение.