Чем опасен инфекционный мононуклеоз

«Инфекционный мононуклеоз» - звучит пугающе. А ведь это довольно распространенное заболевание. Что это за болезнь, насколько она серьезна и как происходит заражение? Об этом мы беседуем с врачом-педиатром, к. м. н., ассистентом кафедры инфекционных болезней КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России Светланой Валерьевной Моисеевой.- Инфекционный мононуклеоз (ИМН) - инфекционное заболевание, которое передается от человека к человеку. Нередко это происходит через поцелуи, отчего его еще называют болезнью поцелуев. Также заражение происходит через кашель или чиханье, общую посуду. Возможно заражение половым путем и через кровь. - Какие симптомы наблюдаются при инфекционном мононуклеозе?- Классическое течение ИМН характерно для детей младшего и среднего школьного возраста и подростков. У маленьких детей обычно заболевание протекает бессимптомно, инфекция часто не распознается, может быть выявлена и диагностирована дополнительными методами обследования.Первые симптомы болезни - сильная боль в горле, затрудненное дыхание днем и храп во время сна, увеличение небных миндалин и лимфоузлов шейной группы, изменения в составе крови. Первые проявления заболевания пациент чаще всего принимает за ангину.В разгар заболевания отек лимфоидной ткани приводит к заложенности носа, голос становится гнусавым, сильно болит горло, во сне больной храпит. При инфекционном мононуклеозе всегда в той или иной мере страдает печень, а также селезенка - они, как правило, увеличиваются в размере, что может сопровождаться чувством тяжести в области правого подреберья и потемнением мочи.- Заболевание проявляется сразу?- Для инфекционного мононуклеоза характерен длительный инкубационный период, от 4 до 50 дней. В это время болезнь никак не проявляет себя, вирусоноситель активен, распространяя инфекцию.- Кто чаще болеет?- Заболевание имеет высокую распространенность среди населения, особенно среди лиц дошкольного, школьного возраста (детей и взрослых, находящихся в коллективах). - Чем опасна болезнь?- Хотя осложнения при ИМН возникают редко, но они могут быть очень тяжелыми. К примеру, гематологические, такие как аутоиммунная гемолитическая анемия, тромбоцитопения и прочие; неврологические осложнения - энцефалит, паралич черепных нервов, в том числе паралич Белла или прозоплегия и другие. Возможны кардиологические осложнения (перикардит, миокардит); со стороны органов дыхания - интерстициальная пневмония. Важно в ведении пациентов с ИМН предупредить разрыв селезенки, который может произойти в течение трех недель после установления диагноза, но также может случиться в конце седьмой недели. - Как диагностируется болезнь?- Несмотря на то что симптомы ИМН достаточно характерны, точно поставить диагноз может только врач на основании лабораторного исследования. Консультация врача нужна и для того, чтобы исключить более грозные заболевания - дифтерию и заболевания лимфатической системы (принимая во внимание тот факт, что многие родители сегодня отказываются от профилактической вакцинации детей), а также чтобы провести дифференциальную диагностику с аденовирусной инфекцией, краснухой, корью, ЦМВИ, острой ангиной, манифестацией ВИЧ-инфекции и другими заболеваниями.