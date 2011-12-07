7 простых правил борьбы с гипертонией

1. ИМЕТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ТОНОМЕТР. К приборам, измеряющим давление на запястье, доктора относятся с недоверием: их показания неточные. Лучше пользоваться самым обычным тонометром, который нагоняет воздух с помощью резиновой груши. И раз в год проводить его поверку у специалистов центра метрологии и стандартизации.2. УМЕТЬ МЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ. Делать это нужно утром и вечером в одно и то же время. Пить чай или кофе за полчаса, а лучше за час до процедуры. Нужно посидеть 5 минут спокойно, а потом измерить давление сначала на одной руке, а через 2 - 3 минуты - на другой. На обеих руках оно разное, допустимая разница 5 - 10 мм рт. ст. Проделать эту процедуру лучше три раза, три на одной руке и столько же на второй. Таким образом получаем наше среднее давление.3. ПОНИМАТЬ, ЧТО ОЗНАЧАЮТ ЦИФРЫ. Верхнее давление, систолическое, должно быть не более 140, нижнее, диастолическое - не выше 90. Частота пульса - от 60 до 90. У вас гипертония первой степени, если ваше верхнее давление от 140 до 159, второй - если от 160, третьей - если от 180 и выше. Причем разница между верхним и нижним давлением должна быть не выше 60 (140 на 80, 160 на 90). Чем больше разница, тем выше риск сосудистой катастрофы - инсульта или инфаркта. Сосуды у пожилых людей жесткие, неэластичные за счет накопления в них ионов кальция и холестерина, их сократимость падает.4. ЗНАТЬ О ГЛАВНОЙ ПРИЧИНЕ ГИПЕРТОНИИ. Этот недуг вызывает нарушение равновесия в центральной нервной системе, которая при возникновении стресса выбрасывает в кровь адреналин. Древнего человека, бегущего, например, от хищников, это спасало от смерти. Но сейчас наша жизнь - это постоянный стресс и постоянная выработка адреналина, который сужает сосуды, и они начинают терять эластичность. Отсюда вывод - по возможности избегать стресса и во всем искать позитив.5. ИЗМЕНИТЬ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ПИТАНИЯ. Гулять утром и вечером не меньше двух часов в любую погоду. А в питании постепенно отказаться от соли. Сначала перестать солить вторые блюда, затем супы и уменьшить дозу соли при приготовлении мясных и рыбных блюд. Стараться есть их всегда с овощами, предпочтительно сырыми. Запомнить, что кофе и черный чай повышают давление, а зеленый тонизирует. Не забывать о фруктах, а от сладкого лучше отказаться вообще.6. БОРОТЬСЯ С БЕССОННИЦЕЙ. Стараться спать не меньше 6 часов в сутки, ложиться и вставать в одно и то же время. Перед сном гулять, отказаться от телевизора и смартфона (это тоже адреналин), а лучше почитать книгу.7. НЕ ПРЕНЕБРЕГАТЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЕЙ. Раз в год делать ЭКГ, сдавать кровь на сахар и холестерин, делать УЗИ сердца и сосудов и не забывать о препаратах, которые доктор выписал вам для нормализации давления. И запомнить: гипертония - коварное хроническое заболевание, лечить которое нужно долго и серьезно. Но оно успешно лечится! По данным кардиологов, четверть больных гипертонией, которые не пренебрегают этими простыми правилами, достигают в лечении эффекта и забывают о том, что когда-то пили препараты от давления.