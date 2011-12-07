Жертвами коронавируса в Татарстане стали ещё четыре человека

В республике зафиксировали ещё четыре смерти от ковида. Об этом сообщает Минздрав Татарстана.

Скончались от коронавирусной инфекции двое мужчин 1938 и 1951 года рождения и две женщины 1933 и 1992 года рождения. Вирус был подтвержден лабораторно.

Таким образом, по состоянию на 14 июня в Татарстане зарегистрировано 518 случаев смерти от ковида.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что на 11 июня прививку от коронавируса сделали 422 410 татарстанцев. Это 23% от населения, которому не противопоказано вакцинироваться. Республика стремится к 60% вакцинированных граждан, сообщила главный санитарный врач республики Марина Патяшина.