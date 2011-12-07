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В Татарстане у почти сотни беременных женщин диагностировали коронавирус

В республике замечен рост числа заболевания COVID-19 среди будущих мам.

На сегодняшний день около 300 будущих мама болеют ОРВИ. При этом у 98 из них диагностировали коронавирус, а почти 70 госпитализировали. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

«Рустам Минниханов очень обеспокоен этой ситуацией и обращает внимание на необходимость беременным женщинам ограничить контакты с другими людьми и посещение больниц, за исключением тех специалистов, у которых они наблюдаются», — сказала Галимова.

Сейчас в республике увеличился рост случаев заражения COVID-19 среди беременных, подчеркнула она. При этом до сих пор неизвестно, как вирус может отразиться на ребенке. 

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал вакцинироваться всех родственников будущих мам.

КВ
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