В Татарстане у почти сотни беременных женщин диагностировали коронавирус

На сегодняшний день около 300 будущих мама болеют ОРВИ. При этом у 98 из них диагностировали коронавирус, а почти 70 госпитализировали. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

«Рустам Минниханов очень обеспокоен этой ситуацией и обращает внимание на необходимость беременным женщинам ограничить контакты с другими людьми и посещение больниц, за исключением тех специалистов, у которых они наблюдаются», — сказала Галимова.

Сейчас в республике увеличился рост случаев заражения COVID-19 среди беременных, подчеркнула она. При этом до сих пор неизвестно, как вирус может отразиться на ребенке.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал вакцинироваться всех родственников будущих мам.