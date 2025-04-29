ИИ-помощник «ГосПромпт» теперь доступен учителям и ученым Татарстана

Виртуальный помощник «ГосПромпт», ранее использовавшийся госслужащими, теперь стал доступен преподавателям информатики и ученым Татарстана. Об этом «татар-информц» сообщил министр цифрового развития республики Айрат Хайруллин на конференции в ИТ-парке им. Б. Рамеева.

Доступ к системе получат профессорско-преподавательский состав ведущих вузов, включая КХТИ, Сельхозуниверситет и Ветеринарную академию, а также сотрудники Академии наук РТ. Возможности интеграции ИИ в госуслуги обсуждались и с Минздравом республики.

По словам Хайруллина, более 1100 госслужащих уже ежедневно используют «ГосПромпт» в работе. Татарстан вошел в число пилотных регионов федеральной программы по внедрению ИИ в госсектор, наряду с Новосибирской и Сахалинской областями.

ИИ-помощник способен консультировать граждан, например, подсказывать, как оформить документы на газификацию или регистрацию адреса. В перспективе такие технологии могут применяться в медицине и городском управлении.

«В ближайшем будущем не останется бюджетных мест в госсфере без искусственного интеллекта», — отметил министр. Однако точные сроки реализации этих проектов пока не называются.