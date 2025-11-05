Имущественные налоги в Татарстане в 2025 году: что нужно знать каждому

Ноябрь – традиционное время для уплаты имущественных налогов. Накануне дедлайна, который в этом году приходится на 1 декабря, Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан Марат Сафиуллин провел брифинг, где подробно рассказал об основных изменениях, суммах и новых правилах.

Налоговые уведомления: как и кому они приходят

Рассылка сводных налоговых уведомлений стартовала еще 20 сентября. На сегодняшний день сформировано более 2,1 миллиона уведомлений. Большинство из них – 68% – направлены в личные кабинеты налогоплательщиков на сайте ФНС. Остальные отправлены через портал госуслуг или почтой России.

Важно знать, что уведомление может не прийти, если сумма налога меньше 100 рублей, если у гражданина есть полагающаяся льгота, полностью освобождающая от уплаты, или если на его едином налоговом счете достаточно средств для автоматического погашения долга. Тем, кто пользуется личным кабинетом, уведомления приходят только в электронном виде. Если же уведомление по каким-то причинам не поступило, можно обратиться в любую налоговую инспекцию республики или в МФЦ.

Льготы, вычеты и важные исключения

При расчете налога на имущество автоматически применяются налоговые вычеты. Для комнаты он составляет 10 квадратных метров, для квартиры – 20, а для жилого дома – 50 квадратных метров. Что касается земельного налога, то для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста действует вычет в размере 600 квадратных метров от площади одного участка.

Отдельное внимание уделено поддержке участников специальной военной операции и их семей. Эти категории граждан, а также военнослужащие Росгвардии и члены семей погибших, полностью освобождены от уплаты налога на имущество, начиная с 2022 года. Большинство льгот предоставляется в беззаявительном порядке на основе данных социальных фондов и министерств. Общий объем предоставленных льгот за прошлый год составил 2,3 миллиарда рублей.

Растущие суммы и их причины

В 2025 году жителям Татарстана предстоит заплатить имущественных налогов на общую сумму 11,5 миллиардов рублей. Эта сумма на 1,8 миллиарда больше, чем в прошлом году. Рост произошел по нескольким статьям. Земельный налог вырос на 35% и составил 1,9 миллиарда рублей, что связано с кадастровой переоценкой и увеличением количества объектов. Налог на имущество вырос на 22%, до 3,9 миллиардов рублей, а транспортный налог составляет 5,7 миллиардов.

Особняком стоит налог на доходы от банковских вкладов. Эту сумму налоговая служба исчисляет самостоятельно на основе данных, которые банки обязаны предоставлять. В этом году ожидается, что граждане заплатят с таких доходов 8,4 миллиарда рублей, из которых 7,5 миллиардов – именно налог с процентов по вкладам. Напомним, налог возникает не на всю сумму полученных процентов, а только на ту часть, которая превышает необлагаемый лимит, рассчитываемый исходя из ключевой ставки ЦБ.

Почему налоги выросли и как их оплатить

Основная причина роста налоговых начислений – увеличение кадастровой стоимости имущества после проведенной переоценки. В этом случае закон, ограничивающий ежегодный рост налога 10%, не действует.

Оплатить налоги сегодня проще простого. Самые удобные способы – это личный кабинет на сайте ФНС России или мобильное приложение «Налоги ФЛ». Уже сейчас, по состоянию на дату брифинга, в бюджет поступило 4,5 миллиарда рублей. Активность граждан растет с каждым годом, что говорит об повышении налоговой дисциплины.



Ответы на главные вопросы

В ходе брифинга Марат Сафиуллин ответил на вопросы журналистов. Так, он подтвердил, что информация о доходах по вкладам поступает в ФНС напрямую от банков, и налогоплательщику не нужно самостоятельно подавать декларацию.

На вопрос о резком росте налогов на квартиры из-за кадастровой переоценки было отмечено, что количество таких обращений невелико – около 15 тысяч на более чем 2 миллиона уведомлений. Налоговая служба выступает органом, который рассчитывает платеж на основе данных Росреестра. Если гражданин не согласен с кадастровой стоимостью, его право – оспорить ее в установленном законом порядке.

Отдельно было подчеркнуто, что с 1 ноября 2025 года вступил в силу новый федеральный закон, изменяющий порядок взыскания задолженности. Теперь в бесспорном, внесудебном порядке, долги будут взыскиваться в тех случаях, когда сумма была исчислена самим налогоплательщиком в декларации или если он не оспаривает полученное уведомление.

Остается всего месяц до крайнего срока уплаты. Налоговая служба призывает граждан оперативно проверить уведомления и погасить обязательства перед бюджетом удобным способом.