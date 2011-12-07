Соседка стрелка Галявиева: Виной могут быть наркотики

Соседка Татьяна, знакомая с семьей стрелка Ильназа Галявиева, рассказала «Казанским ведомостям», что раньше странностей в нём не замечала.

По её словам, семья была зажиточной, правоверные мусульмане, ходили в мечеть. Полгода назад родители съехали с квартиры. Татьяна винит во всем наркотики. По её словам, на этой территории уже бывали случаи, когда молодые люди попадались в состоянии наркотического опьянения.

«Здесь торгуют (наркотиками — прим. Ред.) на каждом углу. Я племянницу свою спасала от наркоты — никто не реагировал. Это не он, это болезнь. Видно же сразу, что человек под наркотиками, если он себя так ведёт. Просто так человек не пойдёт на такое. Горе для всех родителей. И для нас горе — мы такое пережили», — говорит соседка стрелка.

Сегодня старший брат Ильназа Инсаф позвонил сыну Татьяны, с которым дружит, и рассказал о происходящем в школе. После этого сын позвонил матери и велел выйти из дома, потому что в квартире Галявиевых могло быть взрывное устройство.

Затем к дому прибыли полицейские и эвакуировали жителей. По словам Татьяны, в подъезде до сих пор ощущается едкий запах пороха.

Сегодня 19-летний Ильназ Галиявиев утроил стрельбу в гимназии N175 на улице Файзи. Погибли девять человек, среди которых семь детей. Полная хроника событий по ссылке. Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в квартире стрелка идут обыски, в доме отключен газ.