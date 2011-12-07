В Казани за сутки на дорогах произошло 187 происшествий

В Казани 19 мая на дорогах произошло 187 ДТП, в четырех из них пострадали люди, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Так, в десять часов утра 43-летний водитель автомобиля «Шевроле» напротив дома № 142 «А» по ул. Оренбургский тракт, по предварительным данным, нарушив правила дорожного движения, перед поворотом направо заблаговременно не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части. В Итоге он протаранил мопед «ИЖ», который ехал в попутном направлении справа. В результате ДТП 31-летний водитель мопеда получил различные травмы.

Всего за сутки за нарушение правил дорожного движения к ответственности привлекли 751 водитель и 115 пешеходов, восемь автомобилистов задержаны с признаками опьянения.