В Татарстане с острова сняли двух мужчин, потерпевших бедствие на Каме

Двое мужчин - житель Казани и житель Москвы решили порыбачить на надувной лодке с мотором и отправились на остров на реке Кама. В этот день была ветреная погода и на реке поднялись сильные волны, из-за чего у лодки повредилась носовая часть.

Самостоятельно справиться с поломкой мужчины не смогли, и им грозила перспектива ночевки на острове. Потерпевшие бедствие позвонили на единый номер спасения «112». Через полчаса после поступления сообщения на место происшествия прибыли инспекторы ГИМС на моторном судне. Товарищи по несчастью и их надувная лодка были доставлены на берег у деревни Атабаево, где была оставлен их автомобиль, сообщает пресс-служба МЧС РТ.