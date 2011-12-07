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В Татарстане с острова сняли двух мужчин, потерпевших бедствие на Каме

Самостоятельно справиться с поломкой мужчины не смогли.

Двое мужчин - житель Казани и житель Москвы решили порыбачить на надувной лодке с мотором и отправились на остров на реке Кама. В этот день была ветреная погода и на реке поднялись сильные волны, из-за чего у лодки повредилась носовая часть. 

Самостоятельно справиться с поломкой мужчины не смогли, и им грозила перспектива ночевки на острове. Потерпевшие бедствие позвонили на единый номер спасения «112». Через полчаса после поступления сообщения на место происшествия прибыли инспекторы ГИМС на моторном судне. Товарищи по несчастью и их надувная лодка были доставлены на берег у деревни Атабаево, где была оставлен их автомобиль, сообщает пресс-служба МЧС РТ. 

КВ
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