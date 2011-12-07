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Житель Заинска хотел купить в интернете енота и был обманут мошенниками

Мужчина перевел 2 тыс. рублей продавцу перед тем, как он пропал.

Жителя Заинска купил в интернете енота, но необычного зверька так и не получил, сообщает пресс-служба МВД по РТ. 

Мужчина нашел объявление с продажей животного в интернете, где позже списался с продавцом об условиях сделки. Он перевел на указанный счет 2 тыс. рублей, чтобы получить животное, но после чего мошенник перестал выходить на связь, а желанного питомца мужчина не увидел. 

Полицейские установили личность продавцов. Ими оказались два 18-летних уроженца Уфы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». 

Ранее «Казанские ведомости» писали, что сотрудники уголовного розыска задержали 20-летнего мужчину, который обманывал казанцев под предлогом продажи дорогостоящей техники. На вырученные деньги он делал ставки в букмекерских организациях.

 

КВ
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