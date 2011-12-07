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В Казани из горящей квартиры пожарные спасли мужчину

Причины пожара устанавливаются.

Сегодня, 23 августа, в три часа дня поступило сообщение о возгорании в двухэтажном доме по адресу ул. Королева, 33. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В квартире на площади 2 кв. м загорелась мебель. Из окна второго этажа задымленного помещения пожарные спустили двух человек при помощи трехколесной лестницы. Причины возгорания сейчас устанавливаются.

Ранее в Казани загорелся строящийся жилой комплекс на улице Чистопольской. Причиной пожара послужило возгорание на складе с полиэтиленовыми трубами. Огонь удалось потушить, пострадавших нет. 

КВ
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